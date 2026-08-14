بعد عامين في هذا المنصب، تستقيل مديرة الاتصالات التي تشغل أصعب وظيفة في العالم. أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء اليوم (الأربعاء - الخميس) عن نيتها ترك منصبها، ولكن يبدو أن الوداع يتم بروح طيبة، ومن المتوقع أن تبقى ليفيت مستشارة رفيعة المستوى للرئيس ترامب، الذي تُعتبر مقربة منه للغاية.

ليس من السهل أن تكوني متحدثة باسم الرئيس عندما يمتلك جميع مراسلي البيت الأبيض رقم هاتفه، لكن كارولين ليفيت لم تتأثر بذلك، بل على العكس، كانت فخورة بأن البيت الأبيض الذي تعمل فيه يتميز بانفتاحه وسهولة الوصول إليه. لكنها هي الأخرى احتاجت إلى استراحة في مرحلة ما. أعلنت الليلة أنها ستغادر البيت الأبيض بعد عامين.

منذ أن عدت إلى البيت الأبيض بعد ولادة ابنتي، شعرت في قلبي أنني لا أستطيع أن أكون الأم الأفضل التي يستحقها طفلاي الصغيران، وفي الوقت نفسه أكرّس الوقت والطاقة والانتباه المستمر المطلوبين من المتحدثة باسم البيت الأبيض، ولذلك اتخذت قراراً بأن أبدأ فصلاً جديداً في حياتي، كتبت لوفيت.

لوفيت هي أصغر شخص في التاريخ يشغل واحداً من أعلى المناصب في واشنطن وأكثرها ظهوراً أمام الكاميرات. في سن السابعة والعشرين فقط أصبحت كارولاين وجه إدارة ترامب، بعدما عملت في أوائل العشرينيات من عمرها كمساعدة للمتحدثة باسم البيت الأبيض تحت قيادة كايلي ماكناني.

قال أريئيل سندر، مدير مقر الحزب الجمهوري في إسرائيل: "هي فتاة شابة وطموحة جداً. تعرف كيف تميز العمليات، وتعرف أن تعطي سيناريوهات وإجابات دقيقة جداً وذكية في التعبير. كل شيء يمر عبرها. لديها القدرة على إعطاء إجابة تقريباً في كل موضوع ذي صلة بالرئيس، من المواضيع السياسية، مروراً بالمواضيع الشخصية وحتى المواضيع الجيوسياسية، تقريباً في كل شيء".

قال ماثيو بويل، مراسل البيت الأبيض لموقع Breitbart News:"هي تمامًا تعيش في عصر ترامب، وأعتقد أنها تعلمت منه عن قرب كيف تتعامل مع إعلام معادٍ وكيف تروج رسالة الرئيس. أعتقد أن فتح قاعة الإيجازات لمزيد ومزيد من الناس خارج النواة التقليدية للصحفيين كان نجاحًا كبيرًا لهذا البيت الأبيض. إدارة ترامب وكارولاين ليفيت بشكل خاص اعتنقوا مفهوم المزيد من الأصوات، وليس أقل".

واجهت ليفيت وسائل إعلام متشككة وتحدي تمثيل رئيس يفضل أحيانًا أن يكون المتحدث الرسمي باسمه. بعد عامين من ولاية ترامب، بات من الواضح أن علاقة البيت الأبيض بوسائل الإعلام تختلف تمامًا عما كانت عليه في عهد بايدن، ويبدو أن إرث كارولين باقٍ وسيظل حاضرًا حتى بعد مغادرتها منصبها.