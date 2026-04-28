تصعيد إعلامي: خلاف بين جيمي كيميل والبيت الأبيض بسبب نكتة عن ترامب

كثيراً ما يطلق الممثل الكوميدي ومقدم البرامج الحوارية الأمريكي جيمي كيميل نكاتاً عن الرئيس دونالد ترامب، وعن زوجته ميلانيا أيضاً، لكن يبدو أن آخر نكتة له الأسبوع الماضي جاءت في وقت غير مناسب على الإطلاق. ففي يوم الخميس الماضي، قدم كيميل فقرة كوميدية في برنامجه عن حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي، حيث وصف السيدة الأولى للولايات المتحدة بأنها تبدو كـ"أرملة" - وهو ما كاد أن يحدث بالفعل بعد ثلاثة أيام، في محاولة للسخرية من ترامب في الحفل السنوي الذي أقيم مساء السبت.

على إثر النكتة، وبعد محاولة الاغتيال، طالب الزوجان ترامب شركة ديزني وقناة ABC التي تُعرض فيها برنامج كيميل، بطرد المقدم. في تغريدة بمنصة X كتبت ميلانيا ترامب أن "الخطاب الذي يستخدمه كيميل مليء بالكراهية والعنف". كما كتبت السيدة ترامب: "المونولوج الذي ألقاه عن عائلتي ليس كوميديًا. كيميل، الجبان، يختبئ خلف ABC لأنه يعلم أن القناة ستواصل الاختباء لحمايته، وحان الوقت لـ ABC أن تتخذ موقفًا". الرئيس ترامب كتب على منصته الاجتماعية Truth Social التي يملكها: "هذا أمر يتجاوز كل الحدود. يجب على ديزني و-ABC طرد جيمي كيميل فورًا".

إلا أن الضجة لا تنتهي هنا – كيميل رفض الاعتذار عن النكتة، بل ودافع عنها في برنامجه الليلي (بين الاثنين والثلاثاء). في المونولوج الافتتاحي لبرنامجه قال كيميل إن النكتة كانت موجهة لفارق السن بين الرئيس وزوجته، والذي يبلغ 23 عامًا. وأضاف المقدم: "لم تكن بأي معنى من التعريف دعوة للاغتيال وهم يعرفون ذلك، لسنوات عديدة تحدثت بصراحة ضد عنف السلاح بشكل خاص".

بعد ذلك، كيميل أضاف تعليقاً ساخراً موجهاً نحو ميلانيا عندما رد على تغريدتها وقال: "أنا أوافق أن خطاب الكراهية والعنف هو شيء علينا أن نرفضه، وأعتقد أن نقطة بداية ممتازة لتهدئة ذلك هي الحديث مع زوجك عن هذا الموضوع".

هذه ليست المرة الأولى التي دعا فيها ترامب لإقالة كيميل. بعد مقتل المؤثر الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك في شهر سبتمبر الماضي، قال كيميل مازحًا عن قاتل كيرك في المونولوج في برنامجه: "عصابة MAGA تحاول بشدة تصوير هذا الشاب، الذي قتل تشارلي كيرك، على أنه شيء آخر غير واحد منهم – وهم يفعلون كل ما بوسعهم لكسب نقاط سياسية من ذلك. وبين كل هذه الاتهامات، وجدوا أيضًا وقتًا للحزن".

بعد النكتة المسيئة والشكاوى التي تلقتها، قررت شركة ديزني تعليق برنامج كيميل، لكنها أعادته للبث بعد عدة أيام.