أعلن البيت الأبيض اليوم (الخميس) عن تعيين مديرة وطنية جديدة للأمن السيبراني، بعد أن تسببت سلسلة من الانقطاعات واسعة النطاق في الخدمات في تعطيل الحياة اليومية في الولايات المتحدة وأثارت القلق لدى كثير من المواطنين.

ستتولى كيرستن ديفيس، التي تشغل حالياً منصب المديرة الرئيسية لنظم المعلومات في وزارة الدفاع الأمريكية، المنصب خلفاً لشون كرانكروس بوصفها المسؤولة الأولى عن الأمن السيبراني في الإدارة الأمريكية. وكُشف عن التعيين في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها عدد من أعضاء حكومة الرئيس دونالد ترامب.

كتبت ديفيس في منشور على منصة إكس: «تقف أمتنا عند مفترق طرق بين التقنيات التناظرية والرقمية والكمّية، وأصبح نمط حياتنا الأمريكي أكثر ترابطًا يومًا بعد يوم». وأضافت: «أمامنا فرصة للهيمنة على الفضاء السيبراني لأجيال قادمة... ولكن فقط إذا أجرينا عملية تحديث، وعززنا متانة الأسس التي تقوم عليها أمتنا العظيمة، وبنينا قوة عاملة ماهرة في المجال السيبراني من أجل مستقبلنا».

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يأتي التعيين في ظل موجة من الانتقادات الشعبية الموجهة إلى الرئيس ترامب، فيما واجه الأمريكيون خلال الأسبوع الماضي سلسلة من انقطاعات الخدمة التي عطلت الرحلات الجوية، وأوقفت العمل في أماكن العمل، وقيّدت الوصول إلى الحسابات المصرفية، وأثّرت في الاتصالات السرية. ومن بين الجهات التي تأثرت بالأعطال: مايكروسوفت، وبنك تشيس، وأنظمة مراقبة الحركة الجوية، ووكالة الأمن القومي.

لم تأتِ الانتقادات الموجّهة إلى الإدارة من المعارضة وحدها؛ فقد اتهم حلفاء بارزون لترامب الإدارة أيضًا بالكذب على الجمهور أو إخفاء معلومات عن السبب الحقيقي للاضطرابات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، يوم الثلاثاء، حاول وزير الخارجية ماركو روبيو تهدئة المخاوف، وأوضح أنه لا توجد «أي» معلومات تشير إلى أن الأعطال الفنية مرتبطة ببعضها بعضًا أو ناجمة عن نشاط جهة معادية.

أُجري التغيير في قيادة الأمن السيبراني لدى عودة ترامب من زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى آسيا، حاول خلالها الرئيس التقليل من خطورة الأحداث، قائلاً إن «أموراً كهذه تحدث».

هنّأ وزير الدفاع بيت هيغسيث ديفيس على تعيينها، وكتب على منصة «إكس»: «لقد أثبتت أنها وطنية مخلصة ومحترفة، ونحن واثقون من أنها ستعزّز أجندة الرئيس ترامب "أمريكا أولًا" في مجال الأمن السيبراني بأكمله».