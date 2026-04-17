الموقف المحرج لبيت هيغست: اقتبس وزير الحرب الأمريكي الليلة الماضية عدة آيات من التوراة خلال خطاب ألقاه في فنجتون. ومع ذلك، تبيّن لاحقًا أن جزءًا من تلك الآيات هو في الواقع معالجة لاقتباسات من فيلم "بالب فيكشن"، نُسبت إلى التوراة.

قال هيغست’ إن الاقتباسات المذكورة نُقلت إليه من قبل "مخطط مهمة إنقاذ الطيار والملاح الذين أُسقطت طائرتهما فوق سماء إيران". وفي الاقتباسات المذكورة قيل: "طريق الطيار الذي أُسقطت طائرته محاطة من كل جانب بذنوب الأنانيين وبطغيان الأشرار".

أضاف "مبارك من، باسم الصداقة والواجب، يرعى الضائعين عبر وادي الظلام، لأنه بحق حارس لأخيه ويجد الأطفال الضائعين. وسأنتقم منك انتقامًا عظيمًا وبغضب شديد لأولئك الذين يحاولون اصطياد وإبادة إخوتي. واعلموا أن علامة ندائي هي 'ساندي 1' عندما أنتقم منك، آمين".

كما ذُكر، جزء من مقطع الصلاة كُتب بواسطة كوينتين تارانتينو وروجر أفاري في فيلم "بالب فيكشن". في الفيلم الكلاسيكي، الجزء الإضافي بالفعل مأخوذ من الكتاب المقدس - سفر حزقيال، الإصحاح 25، الآية 17. ومع ذلك، لا يتعلق الأمر باقتباس دقيق كلمة بكلمة.

في الفيلم، شخصية جاكسون تقول الآية قبل أن تطلق النار على مجرم مدين بالمال لرئيس عصابة. ومع ذلك، فإن صلاة غاست قد غيّرت الله في الكتاب المقدس – بحيث تتناول بدلاً من ذلك الوحدة المشاركة في الإنقاذ.