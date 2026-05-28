أثار وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور موجة واسعة من التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو يمسك بثعبانين بيديه العاريتين داخل مقر رسمي في الولايات المتحدة.

وظهر كينيدي في الفيديو وهو يلتقط ثعباني “بلاك ريسر” غير السامين من ذيليهما، موضحًا أن الهدف كان إبعادهما عن فناء منزل الدكتور محمد أوز، مدير مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الصحية الأمريكية.

وخلال المقطع، بدت الثعابين وهي تحاول العض باتجاه يديه، بينما ظهرت زوجته الممثلة شيريل هاينز وهي تطالبه بتركها، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، بين من اعتبره تصرفًا جريئًا ومن رأى فيه مخاطرة غير ضرورية.

وأوضح خبراء في الزواحف أن الثعابين الظاهرة في الفيديو لا تشكل خطرًا كبيرًا على البشر، لكنها قد تتعرض للإجهاد أو الإصابة عند التعامل معها بهذه الطريقة، خاصة عند الإمساك بها من الذيل.

وأشار مختصون إلى أن التعامل المباشر مع الحيوانات البرية يجب أن يتم بحذر وعلى يد محترفين، محذرين من تقليد هذه التصرفات دون خبرة، لما قد يسببه ذلك من أذى للإنسان أو للحيوان.

ويُعرف روبرت كينيدي جونيور باهتمامه بالحياة البرية والأنشطة الخارجية، إذ سبق أن نشر خلال السنوات الماضية صورًا ومقاطع فيديو توثق تفاعله مع حيوانات مختلفة، بينها ثعابين وطيور، كما أثار جدلًا سابقًا بعد حديثه عن نقل جيفة دب إلى متنزه سنترال بارك في نيويورك على سبيل “المزاح”، وفق روايته.