فاز الديمقراطيون بالسيطرة على كلٍّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وبذلك غيّروا ميزان القوى في واشنطن قبيل العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب. لكن ما المعنى العملي لهذه النتيجة؟ إلى أي مدى يستطيع الكونغرس الجديد تقييد الرئيس، وما الذي يمكنه فعله من دون أغلبية، ولماذا تُعدّ السيطرة على مجلس الشيوخ مهمة على وجه الخصوص؟ إليكم الأسئلة الرئيسية.

ما الذي يُنتخب بالضبط في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة؟

تُجرى انتخابات التجديد النصفي في منتصف ولاية الرئيس، مرة كل عامين. وفي كل دورة انتخابية، تُطرح جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعد، للتصويت. بالإضافة إلى ذلك، تُجرى انتخابات حكام الولايات ومناصب أخرى على مستوى الولايات. وفي عام 2026، أُجريت انتخابات حكام في 39 ولاية وإقليمًا. وتستمر ولاية عضو مجلس الشيوخ ست سنوات، بينما تستمر ولاية معظم حكام الولايات الأمريكية أربع سنوات.

ما معنى الأغلبية في مجلس النواب؟

لإقرار قانون عادي، يلزم عادةً موافقة كلٍّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ على النص نفسه، ثم توقيع الرئيس.

لذلك تمنح السيطرة على مجلس النواب نفوذًا كبيرًا في تحديد جدول الأعمال التشريعي وقيادة اللجان والرقابة على الإدارة، لكنها لا تكفي وحدها لتمرير القوانين.

وما معنى الأغلبية في مجلس الشيوخ؟

يشارك مجلس الشيوخ أيضًا في العملية التشريعية، لكن له بالإضافة إلى ذلك صلاحيات فريدة ومهمة للغاية. ومن بين أمور أخرى، يوافق مجلس الشيوخ على تعيين القضاة الفيدراليين وقضاة المحكمة العليا والسفراء والعديد من كبار المسؤولين في الإدارة. لذلك، عندما لا يسيطر حزب الرئيس على مجلس الشيوخ، قد تتقلص قدرته على تمرير التعيينات بشكل كبير.

ماذا يحدث إذا سيطر حزب على مجلس النواب وسيطر الحزب الآخر على مجلس الشيوخ؟

في مثل هذه الحالة، يصبح إقرار تشريعات مهمة أكثر صعوبة، لأن كل قانون يحتاج إلى موافقة مجلسَي الكونغرس.

في الحالة الراهنة، فاز الديمقراطيون بمجلسَي الكونغرس، لكن الرئيس ترامب جمهوري. وهذا يعني أن الإدارة والكونغرس يخضعان لسيطرة حزبين متنافسين، وهو وضع يزيد احتمال حدوث جمود سياسي والحاجة إلى تقديم تنازلات.

هل يستطيع ترامب تمرير قوانين دون أغلبية في الكونغرس؟

ليس وحده.

لتمرير تشريعات، سيتعين عليه التوصل إلى اتفاقات مع الديمقراطيين الذين يسيطرون على الكونغرس. وحتى إذا أُقرّ قانون في كلا المجلسين، يمكن للرئيس أن يستخدم حق النقض ضده. ويمكن للكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي، لكن ذلك يتطلب أغلبية الثلثين في كل من المجلسين.

ما الذي لا يزال بإمكان ترامب فعله دون الكونغرس؟

يتمتع الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة لا تتطلب في كل حالة سنّ تشريعات جديدة. ومن بين ما يمكنه فعله إصدار أوامر رئاسية والتحرك في المجالات التي منح فيها القانون السلطة التنفيذية صلاحيات بالفعل.

توجد أيضًا آليات محدودة للتعيينات المؤقتة، لكنها لا تحلّ محل سلطة مجلس الشيوخ في الموافقة بشكل كامل.

لماذا تُعدّ السيطرة على مجلس الشيوخ مهمة جدًا للنظام القضائي؟

لأن الرئيس يرشّح قضاةً للمحاكم الفيدرالية وللمحكمة العليا، لكن مجلس الشيوخ هو الذي يصادق على تعيينهم.

إذا شغر مقعد في المحكمة العليا خلال العامين المقبلين، فسيتمكن ترامب من ترشيح شخص لشغله، لكنه سيحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

هل يستطيع الكونغرس التحقيق مع ترامب ومسؤولي الإدارة؟

نعم.

يتمتع الكونغرس بصلاحيات الرقابة والتحقيق، ويمكن للجان عقد جلسات استماع وطلب وثائق واستدعاء شهود. وتمنح السيطرة على اللجان حزب الأغلبية قدرة كبيرة على تحديد القضايا التي سيُحقَّق فيها. ومع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، يُتوقَّع أن تشكّل التحقيقات والرقابة المشددة على إدارة ترامب أحد محاور المواجهة خلال العامين المقبلين.

هل يمكن عزل ترامب؟

يمكن لمجلس النواب الشروع في إجراءات العزل وإقرار مواد الاتهام بأغلبية بسيطة.

لكن لعزل رئيس فعليًا، تُجرى بعد ذلك محاكمة في مجلس الشيوخ، ويجب إدانته بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين. ولم يُعزل أي رئيس أمريكي من منصبه فعليًا بعد إدانته في مجلس الشيوخ.

متى يتولى الكونغرس الجديد مهامه؟

سيؤدي الكونغرس الجديد اليمين الدستورية في 3 يناير 2027.

حتى ذلك الحين، يواصل الكونغرس المنتهية ولايته أداء مهامه، ويحتفظ بجميع صلاحياته المعتادة، بما في ذلك إمكانية إقرار القوانين والقرارات.

هل يستطيع الكونغرس المنتهية ولايته تمرير إجراءات قبل يناير؟

نعم، من الناحية القانونية، يمكنه العمل بشكل طبيعي حتى انتهاء ولايته. ومع ذلك، فإن الفترة الزمنية المتاحة قصيرة نسبيًا وتشمل أيضًا موسم الأعياد في الولايات المتحدة، ولذلك فإن القدرة على إنجاز خطوات معقدة محدودة.

كيف تؤثر نتائج الانتخابات على السباق الرئاسي لعام 2028؟

غالبًا ما تُستخدم انتخابات التجديد النصفي أيضًا منصةً لإبراز شخصيات قد تترشح مستقبلًا للرئاسة. ومن بين الأسماء التي برزت في هذا السياق السيناتور الديمقراطي جون أوسوف من ولاية جورجيا، الذي أُعيد انتخابه ويُعد أحد المرشحين المحتملين لعام 2028. كما كان حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو يُعدّ من قبل من بين الشخصيات التي يدرس الحزب الديمقراطي ترشيحها للسباق المقبل.

هل تجعل النتيجة ترامب «بطة عرجاء»؟

يُستخدم مصطلح «البطة العرجاء» لوصف رئيس في المرحلة الأخيرة من ولايته ولا يستطيع الترشح لولاية أخرى. ويزيد فقدان السيطرة على الكونغرس من صعوبة دفع ترامب بأجندته في الشؤون الداخلية، لكن الرئيس يحتفظ بصلاحيات أوسع في مجالي السياسة الخارجية والأمن.

لذلك، قد تتسم السنتان الأخيرتان من ولايته بإنجازات تشريعية أقل داخل الولايات المتحدة، ونشاط متزايد على الساحة الدولية.

إلى أي مدى يستطيع الكونغرس التأثير في السياسة الخارجية؟

يتمتع الرئيس الأمريكي بحرية تحرك واسعة نسبيًا في السياسة الخارجية، لكن الكونغرس ليس عديم التأثير. فهو يتحكم في الميزانيات، ويمكنه تحديد التمويل أو تقييده، ويؤثر في المساعدات الخارجية، وفي بعض الحالات في صفقات الأسلحة وعمليات نقلها. كما يصادق مجلس الشيوخ على تعيين السفراء والعديد من كبار المسؤولين في مجالي الخارجية والأمن.

وما معنى النتائج بالنسبة إلى إسرائيل؟

من المتوقع أن يضمّ الكونغرس الجديد عددًا أكبر من الأعضاء الديمقراطيين الذين يتبنّون مواقف أكثر انتقادًا لإسرائيل، بل وحتى معادية لها، لكن في المقابل دخله أيضًا عدد لا بأس به من الديمقراطيين الأكثر اعتدالًا، ولا سيما المرشحون الذين تمكنوا من هزيمة الجمهوريين في دوائر انتخابية تنافسية.

قد تكون هذه المجموعة بالذات مهمة بشكل خاص لإسرائيل. فهي تضم أعضاء في الكونغرس لا ينطلقون بالضرورة من موقف واضح معادٍ لإسرائيل، ولذلك قد يصبحون، من وجهة نظر القدس، «أصواتًا متأرجحة» في القضايا المتعلقة بإسرائيل.

هذا يعني أن على إسرائيل أن تبذل مزيدًا من الجهد في التعامل معهم: توضيح مواقفها، والحفاظ على الدعم للمساعدات الأمنية، ومحاولة منع هؤلاء الأعضاء الوسطيين من التحول تدريجيًا إلى مواقف أكثر انتقادًا.

في المقابل، يمتلك الكونغرس أيضًا أدوات عملية للتأثير على إسرائيل: إذ يمكنه التأثير على حجم المساعدات والميزانيات وبعض إجراءات الموافقة على صفقات الأسلحة ونقلها. لذلك، سيكون ميزان القوى داخل الحزب الديمقراطي، ولا سيما مواقف أولئك الأعضاء المنتمين إلى التيار الوسطي، عاملًا ستحتاج إسرائيل إلى متابعته عن كثب خلال العامين المقبلين.

وماذا عن إيران وأوكرانيا والشرق الأوسط؟

جاءت نتائج الانتخابات بعد عام كانت فيه الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية جزءًا من النقاش السياسي في الولايات المتحدة.

أظهرت استطلاعات الرأي خلال عام 2026 معارضة واسعة بين الأمريكيين لاستمرار الحرب لفترة طويلة. وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أواخر مارس، قال نحو ثلثي المستطلعين إنهم يرغبون في إنهائها سريعًا، حتى لو لم تتحقق جميع أهدافها.

المغزى السياسي هو أن الضغط على الإدارة وعلى المرشحين الذين يتطلعون بالفعل إلى انتخابات 2028 قد يتزايد، خاصة إذا استمرت الحروب في الخارج في التأثير أيضًا على أسعار الوقود وتكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة.