أستاذ بجامعة هارفارد الذي أطلق النار قرب كنيس يهودي يوافق على مغادرة الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن "كارلوس برتغال غوفيا، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو أستاذ برازيلي زائر في جامعة هارفارد، سيغادر الولايات المتحدة بعد اعتقاله من قبل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) لإطلاقه النار من بندقية هوائية قرب كنيس يهودي في ماساتشوستس". وقعت الحادثة في 2 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، يوم الغفران، خارج كنيس يهودي في بروكلين.

وأقر غوفيا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بالذنب في استخدام بندقية هوائية بشكل غير قانوني. ووفقًا لتقرير الشرطة، أطلق طلقتين ناريتين، مما أدى إلى مشادة كلامية مع حارس أمن الكنيس اليهودي قبل أن يلجأ إلى منزله. وحطمت إحدى الطلقات نافذة سيارة. وعندما استجوبته الشرطة، أوضح الأستاذ الجامعي أنه كان "يصطاد الفئران". واحتجزته إدارة الهجرة والجمارك، الأأربعاء المنصرم، وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أنه وافق على العودة الطوعية إلى البرازيل، متجنبًا إجراءات الترحيل. أُلغيت تأشيرة J-1 الخاصة به بعد أسبوعين من الحادثة.

ومن جهته قالت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي: "العمل والدراسة في الولايات المتحدة امتياز، وليس حقًا. لا مكان للأعمال العنيفة المعادية للسامية". ومنحت جامعة هارفارد غوفيا إجازة إدارية، لكنها لم تُعلن عن أي عقوبات أخرى. وكجزء من اتفاق إقراره بالذنب، أُسقطت عنه تهم الإخلال بالنظام العام والتخريب والسلوك غير المنضبط. تأتي هذه القضية في الوقت الذي تشهد فيه هارفارد جدلًا حول مكافحة معاداة السامية في الجامعات، وبعد أيام قليلة من الإعلان عن اتفاق مزعوم مع إدارة ترامب للإفراج عن 2.4 مليار دولار من التمويل الفيدرالي المُجمد.