ترامب يعلن "نظام فنزويلا - منظمة إرهابية أجنبية" ويفرض حظرًا على ناقلات النفط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية (الأربعاء) أن نظام مادورو منظمة إرهابية أجنبية، وفرض حظراً على مغادرة ناقلات النفط لفنزويلا.

في بيان أصدره، هدد الرئيس ترامب وكتب: "فنزويلا محاطة بالكامل بأكبر أسطول حربي تم تجميعه على الإطلاق في تاريخ أمريكا الجنوبية. هذا الأسطول سيزداد حجمًا فقط، والصدمة لهم ستكون غير مسبوقة - حتى اللحظة التي يعيدون فيها للولايات المتحدة كل النفط، والأراضي، والممتلكات الأخرى التي سرقوها منا في الماضي."

ترامب اتهم أيضاً نظام مادورو قائلاً: "يستخدم النفط من حقول النفط المسروقة هذه لتمويل نفسه، إرهاب المخدرات، الاتجار بالبشر، القتل والاختطاف. بسبب سرقة ممتلكاتنا، ولأسباب عديدة أخرى، بما في ذلك الإرهاب، تهريب المخدرات والاتجار بالبشر - تم إعلان نظام فنزويلا كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأخيراً فرض حصاراً على ناقلات النفط: "أصدر أمراً بحصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط التي فُرضت عليها عقوبات والتي تدخل وتخرج من فنزويلا. الأجانب غير الشرعيين والمجرمون الذين أرسلهم نظام مادورو إلى الولايات المتحدة خلال عهد إدارة بايدن الضعيفة والفاشلة، يُعادون إلى فنزويلا بوتيرة سريعة. أمريكا لن تسمح للمجرمين أو الإرهابيين أو الدول الأخرى بسرقة أو تهديد أو الإضرار بأمتنا، وكذلك لن تسمح لنظام معادٍ بأخذ نفطنا أو أرضنا أو أي من ممتلكاتنا الأخرى، والتي يجب جميعها أن تُعاد فوراً إلى الولايات المتحدة."

يأتي كل هذا في ظل تصاعد الصراع بين ترامب والرئيس الفنزويلي مادورو، اللذين تحدثا هاتفياً قبل شهر واحد فقط حول إمكانية عقد اجتماع بينهما، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وألقى مادورو خطاباً متحدياً قبل أسبوع، ملوحاً بسيف ومحذراً أنصاره من الاستعداد لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإمبريالي"، بحسب ما أفادت به فوكس نيوز. وفي وقت سابق، هدد ترامب بأن بلاده ستبدأ "قريباً جداً" باعتقال مشتبه بهم في تهريب المخدرات الفنزويليين في البر الرئيسي.