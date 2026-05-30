أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال فشل الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وخلال مشاركته في منتدى أمني عُقد في سنغافورة، قال هيغسيث إن القدرات العسكرية الأمريكية تتيح لواشنطن العودة إلى تنفيذ الضربات "عند الضرورة"، مشدداً على أن هذا الخيار لا يزال مطروحاً إذا تعثرت المساعي الدبلوماسية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى قدراً كبيراً من الصبر في التعامل مع الملف الإيراني، لكنه يسعى في الوقت ذاته إلى التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية والوساطات الإقليمية والدولية لإحياء التفاهمات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وسط ترقب لمآلات المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية.

وتعكس تصريحات هيغسيث تمسك الإدارة الأمريكية بمسارين متوازيين، يتمثل الأول في الدفع نحو حل تفاوضي، بينما يقوم الثاني على إبقاء الخيارات العسكرية مطروحة في حال عدم تحقيق تقدم يبدد المخاوف المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.