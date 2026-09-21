شبكات الإعلام الأمريكية CNN، بوليتيكو و-MS NOW (سابقًا MSNBC) أعلنت صباح (الإثنين) للإدارة טראמפ عن نيتهم تقديم دعوى قضائية، بعد سحب تصاريح دخول مراسليهم إلى البيت الأبيض. وقد اتُخذت هذه الخطوة بعد يومين من منع دخول ثلاث صحفيات بارزات إلى مجمع البيت الأبيض.

الحدث الذي أشعل الأزمة الحالية وقع يوم الجمعة الماضي، عندما أعلن ترامب أنه سيمنع دخول ممثلي ثلاث وسائل إعلام بسبب تغطية وصفها بـ"الأخبار الكاذبة". بالفعل صباح السبت، وصلت مراسلة CNN بيتسي كلاين ومراسلة MS NOW أكايلا غاردنر إلى نوبتهن واكتشفن أن بطاقات الدخول الخاصة بهن تم تعطيلها إلكترونيًا. بعد وقت قصير، مُنعت أيضًا مراسلة بوليتيكو، شيان هاسلت، من الدخول، وتمت مصادرة بطاقتها فعليًا من قبل رجال الأمن.

في بيان مشترك أصدرته الشبكات، كُتب أن البيت الأبيض ألغى تصاريح الصحفيين دون إشعار مسبق أو إجراء سليم، فقط بسبب معارضة الإدارة لطريقة التغطية. ووفقًا لما ذكرته الشبكات، فإن هذا القرار يشكل تهديدًا حقيقيًا لحق الجمهور في الاستفادة من صحافة مستقلة خالية من التدخل الحكومي. ومن الناحية القانونية في القانون الأمريكي، تُعرف هذه الحجة باسم "التمييز على أساس وجهة النظر"، وهو قانون يحظر على الحكومة مضايقة وسائل إعلامية معينة فقط بسبب محتوى منشوراتهم.

الاصطدام غير المسبوق لا يحدث في فراغ، وهو يمثل تصعيدًا كبيرًا في معركة ترامب ضد وسائل الإعلام التي تغطيه بشكل نقدي. خلال ولايته الثانية، صعَّدَت الإدارة الجمهورية من إجراءاتها وحاولت معاقبة مؤسسات إعلامية مختلفة من خلال المحاكم وعن طريق التنظيمات. حتى أن رئيس الولايات المتحدة هاجم الصحفيين بشكل شخصي مرارًا، بدءًا من الإحاطات الرسمية في البيت الأبيض وصولًا إلى خطابه الأخير في عشاء جمعية المراسلين السنوي.

رئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض، جاكي هاينريتش، دعت الإدارة إلى إعادة الوصول للصحفيين الذين تم إبعادهم بشكل فوري. وذكرت أن تبعات الطرد تتجاوز بكثير وسائل الإعلام الثلاثة المعنية، لأن قاعدة تسمح باستبعاد وسيلة إعلامية بسبب طبيعة تغطيتها من الممكن أن تُطبق في المستقبل ضد أي مؤسسة صحفية أخرى في الولايات المتحدة.