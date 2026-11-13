بعد الضجة التي أُثيرت أمس، منح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث وسامًا لجندي من حرس الشرف، بعدما ظهر الجندي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وهو يطالب هيغسيث ومرافقيه بالتزام الهدوء وإظهار الاحترام في الموقع التذكاري «قبر الجندي المجهول» بمقبرة أرلينغتون الوطنية، وفقًا لما نُشر مساء أمس الخميس. ونشر هيغسيث منشورًا على منصة «إكس» أرفقه بصورة من مراسم منح الوسام، وكتب: «نحن نحب الجنود. ونحب الالتزام بالمعايير. أحسنت يا عريف. واصلوا على هذا النهج، أيها الوطنيون».

كما يُذكر، ظهر العريف توماس إغليسياس في مقطع فيديو نُشر وهو يوبّخ هيغسيث وأفراد طاقمه، بعدما زعم أنهم لم يلتزموا بقواعد السلوك اللائق في موقع قبر الجندي المجهول بمقبرة أرلينغتون الوطنية. وكان هيغسيث وزوجته جينيفر وعدد من كبار مساعديه يلتقطون الصور ويتحدثون ويضحكون أمام القبر، وهو نصب تذكاري للجنود الذين لم يُعرف مكان دفنهم في المعارك، ويقع في مقبرة أرلينغتون الوطنية. وصاح الجندي في وجههم: «على جميع الزوار الحفاظ على أجواء من الهدوء والاحترام في جميع الأوقات».

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يقع قبر الجندي المجهول في قلب مقبرة أرلينغتون الوطنية، وهو أحد أهم مواقع إحياء الذكرى في الولايات المتحدة. ودُفن فيه ثلاثة جنود أمريكيين مجهولي الهوية، بينهم جندي من الحرب العالمية الأولى. ويُعدّ الموقع مكانًا للحداد والتأمل وتكريم الخدمة العسكرية، ويحرسه جنود حرس الشرف على مدار الساعة.