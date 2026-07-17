أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن وزارة الدفاع ستبدأ بإجراء فحوصات دورية لمستويات هرمون التستوستيرون لدى العسكريين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، على أن تُقدَّم توصيات بالعلاج الهرموني للحالات التي تستدعي ذلك، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز الجاهزية البدنية والصحية للقوات المسلحة.

وأوضح هيغسيث أن الفحوصات ستُدمج ضمن الفحص الطبي السنوي الإلزامي لأفراد الجيش، كما سيُتاح للعسكريين دون سن الثلاثين إجراء الفحص بشكل طوعي، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن جهود الإدارة الأمريكية لتوسيع الوصول إلى علاجات تعويض التستوستيرون وتحسين الأداء البدني للعسكريين.

وقال وزير الدفاع إن "أهم ميزة تكتيكية يمتلكها الجيش الأمريكي هي الجندي الفرد"، مشددًا على أن الحفاظ على صحة العسكريين وقدراتهم البدنية يمثل "واجبًا مقدسًا"، في ظل التحديات التي تفرضها ساحات القتال الحديثة.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم الصحة طويلة الأمد للعسكريين، والحفاظ على مستويات الهرمونات الطبيعية التي تساعد في تحسين اللياقة البدنية والقدرة على أداء المهام العسكرية، واصفًا بيئة العمليات العسكرية الحالية بأنها "قاسية وتتطلب أعلى درجات الجاهزية".

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إصلاحات أوسع تقودها وزارة الدفاع الأمريكية لتطوير الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

ويُشار إلى أن مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال تبدأ بالانخفاض تدريجيًا مع التقدم في العمر، وقد يرتبط انخفاضها بمشكلات صحية مثل تراجع كثافة العظام، وزيادة الوزن، وانخفاض الكتلة العضلية، وهو ما تسعى وزارة الدفاع إلى مراقبته مبكرًا لدى أفراد الجيش.