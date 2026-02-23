اوستن مارتن الذي حاول اغتيال ترامب كان مؤيدا له ومهووس بـ"قضايا إبشتين"

المسلح البالغ من العمر 21 عامًا الذي أُطلِق عليه النار وقُتِل على يد جهاز الاستخبارات بعد أن تسلل إلى قصر ونادي الغولف التابع للرئيس ترامب في مار-آ-لاجو أمس (الأحد)، كان وفقًا للتقارير مهووسًا بـ"ملفات إبستين" - وطلب من من حوله "زيادة الوعي" حول الموضوع قبل أيام قليلة من الحادثة.

قُتل أوستن تاكر مارتن، البالغ من العمر 21 عامًا، من ولاية كارولاينا الشمالية، برصاص شرطة فلوريدا المحلية وعناصر من جهاز الخدمة السرية، بعد أن استفزّ السلطات ببندقيته وعبوة الغاز، ولوّح بهما في أرض ملعب الغولف الخاص بالرئيس ترامب، متجاهلًا أوامر الضباط بإلقاء سلاحه. أبلغت عائلة مارتن عن فقدانه بعد اختفائه يوم السبت. وأشارت والدته في إعلان عن فقدانه إلى سيارة فولكس فاجن فضية اللون كان يُعتقد أنه يقودها.

الآن تظهر رسائل نصية ذات طابع تآمري تبادلها مارتين مع زميل في العمل في 15 فبراير، والتي حصلت عليها صحيفة TMZ الصفراء. شارك مارتين أفكاره حول ملفات إبستين مع زميله في العمل وكتب: "لا أعرف إذا قرأت عن ملفات إبستين، لكن الشر حقيقي وواضح".

"أفضل شيء يمكن لأشخاص مثلك ومثلي أن يفعلوه هو استخدام التأثير البسيط الذي لدينا. إخبار أشخاص آخرين بما تسمعه عن ملفات إبستين وما الذي تفعله الحكومة بهذا الشأن. زيادة الوعي"، أضاف. في صباح يوم الأحد، قبل إعلان وفاة مارتين، أرسل الصديق رسالة نصية: "مرحباً! أين أنت؟".

ذكر زملاء آخرون للمجلة أن مارتين كان مضطربًا جدًا بسبب "حملة حكومية منسقة للتستر على ملفات إبستين حتى تُمكن النخب من الاستمرار في التهرب من المسؤولية". كما قالوا أيضًا إنه أعرب عن إحباطات بخصوص الاقتصاد ومدى صعوبة أن يستطيع الشباب تحمل تكاليف العيش بمفردهم. في مرحلة معينة حاول الشاب حتى تنظيم نقابة في النادي الريفي الذي كان يعمل فيه من أجل أجر أعلى، لكن لم يدعمه أحد في هذه الخطوة، حسبما أفادت الصحيفة. وأشار مصادر أيضًا إلى أن مارتين كان مؤيدًا متحمسًا للرئيس ترامب، حسبما ذكرت TMZ.

السلطات لم تكشف عن دافع لمحاولة الاغتيال التي أُحبِطت. كان الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في واشنطن العاصمة في ذلك الوقت.