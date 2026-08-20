من هي مساعدة ترامب التي أصبحت حديث واشنطن؟ "تراه بمثابة والد"

ناتالي هارب، المساعدة المركزية لرئيس الولايات المتحدة، تُعتبر منذ وقت طويل واحدة من الشخصيات الأقرب والأوفى لدونالد ترامب، لكن تصريحًا حادًا بشكل خاص من السيناتور الديمقراطي جون أوسوف من جورجيا وضعها في الأيام الأخيرة في مركز عاصفة. خلال تجمع انتخابي في أتلانتا، اتهم أوسوف ترامب بأنه يفضل "السفر والتجول مع ناتالي" بدلاً من التركيز على واجباته الرئاسية.

الهجوم أثار من جديد الأسئلة حول مدى تأثير هآرف، وجودها الدائم إلى جانب الرئيس والوصول شبه غير المحدود الذي تمتلكه إلى قنوات الإعلام ووسائل الإعلام الخاصة به.

هارب، البالغة من العمر 34 عامًا، تشغل منصب المساعدة الشخصية الرفيعة لترامب، بدأت مسيرتها في الإعلام كمقدمة في القناة المحافظة "وان أمريكا نيوز". واشتهرت على الصعيد الوطني بعدما روت أن قانون "الحق في المحاولة" (Right to Try) الذي دفع به ترامب عام 2018، والذي يتيح للمرضى المصابين بأمراض مستعصية الحصول على علاجات تجريبية لم تُعتمد بشكل نهائي بعد، هو ما أتاح لها الحصول على علاج تجريبي أنقذ حياتها من سرطان العظام.

منذ ذلك الحين أصبحت هارب ناشطة بارزة، وقد حظي خطابها في المؤتمر الجمهوري عام 2020 بصدى واسعا، ورافقت ترامب في حملة 2024 حتى دخولها معه إلى البيت الأبيض. في أروقة الإدارة حصلت هارب على لقب "الطابعة البشرية"، بسبب عادتها في حمل طابعة متنقلة وبطاريات احتياطية إلى كل مكان، لتزويد الرئيس بنسخ مطبوعة من المقالات، والبيانات، والتغريدات في أي لحظة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للتقارير، لديها وصول مباشر إلى حسابه في Truth Social، وهي تشارك في بعض منشوراته البارزة.

مدى قرب هارپ من ترامب برز بشكل خاص في الآونة الأخيرة، عندما كانت واحدة من القلائل الذين تم اختيارهم لمرافقته عندما نُقل بسرية من طائرة "إير فورس 1" إلى طائرة أخرى بواسطة شاحنة إمداد، وذلك في أعقاب تهديدات لحياته من قبل إيران. كبار المسؤولين الآخرين في الإدارة، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمستشار ستيفن ميلر، بقوا على الطائرة الأصلية التي استُخدمت كخدعة.

من ناحية أخرى، الوجود المكثف لهارب يثير في كثير من الأحيان قلقاً لدى بعض الجهات في الحكومة. في كتاب الصحفي المثير للجدل مايكل وولف، يُزعم أن هارب اعتادت إرفاق ملاحظات شخصية بالوثائق التي قدمتها للرئيس، وكانت هذه الملاحظات تتضمن عبارات مدح حارة، مما سبب إحراجاً للمستشارين الذين حاولوا دون جدوى خلق مسافة بينها وبين ترامب.

شقيقها، بريستون هارب، زعم أيضًا في مقابلات إعلامية أن العلاقة بينهما "غير صحية" وأن شقيقته ترى في ترامب شخصية أب.