هل انتهت الحرب في إيران؟ القانون الذي قد يمنع ترامب من العودة للقتال

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست أمس (الخميس) للكونغرس إن الرئيس دونالد ترامب غير ملزم بالامتثال للقانون الذي يُلزم الرؤساء بالحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة الحرب لأكثر من 60 يومًا، وذلك لأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران "أوقف المؤقت" لهذا الالتزام.

جاء بيان هيئة الأركان العامة في الليلة التي سبقت مرور 60 يومًا منذ أن أبلغ ترامب الكونغرس رسميًا ببدء الحرب - وهو موعد نهائي حاسم بموجب "قانون صلاحيات الحرب"، الذي يشترط على رئيس الولايات المتحدة البدء في سحب القوات، أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة الحملة العسكرية، أو طلب تمديد لمدة 30 يومًا.

بعض أعضاء الحزب الجمهوري أشاروا إلى هذه النقطة الزمنية كنقطة تحول محتملة في دعمهم غير المشروط للحرب حتى الآن، وبعدها سيطالبون بإجراء تصويت على استمرارها.

وفي غضون ذلك، أفيد أن ترامب تلقى الليلة إحاطة من رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي حول خطط لسلسلة من الضربات العسكرية الجديدة بهدف إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن إنهاء الحرب، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول أمريكي رسمي لوكالة رويترز.

أعلنت إيران أمس أنها سترد بـ"هجمات طويلة ومؤلمة" على المواقع الأمريكية إذا جددت واشنطن هجماتها، وجددت إعلان سيادتها على مضيق هرمز، وهي خطوة تعقد الخطط الأمريكية لتشكيل تحالف لإعادة فتح الممر المائي.