ركز مؤتمر الحزب الجمهوري الخاص بانتخابات التجديد النصفي في دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية -كما كان متوقعاً- بشكل كبير على رسائل موجهة نحو الشؤون الداخلية، مثل الضرائب والهجرة والحروب الثقافية.

وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضع مرات إلى الحرب مع إيران، كما انتقد نائب الرئيس جي دي فانس بعض الديمقراطيين لدعمهم "جماعات إرهابية". ومع ذلك، فإن استطلاعات الرأي واضحة، تُعد القدرة على تحمل التكاليف والاقتصاد من القضايا التي تتصدر اهتمامات الناخبين.

وفي تصريح لقناة i24NEWS من على هامش المؤتمر، قال عضو مجلس النواب اليهودي راندي فاين (جمهوري عن ولاية فلوريدا): "عندما نحصل على يومين لنشر رسالتنا والحديث عما أنجزناه في العامين الماضيين وعن الرهانات المطروحة للعامين المقبلين، فإن ذلك يُعد مكسباً لمعسكرنا". وأضاف"على ترامب الاستمرار في الترويج لقراره بمواجهة الجمهورية الإسلامية، حتى وإن كان ذلك يؤثر سلباً على أرقامه في استطلاعات الرأي.

وقال فاين: "يدفع ناخبيّ حوالي 90 سنتاً إضافياً لكل جالون من الوقود مقارنة بما كان عليه الحال قبل بدء الصراع، وهم غير راضين عن ذلك، وأنا أتفهم موقفهم. لكن فيما يتعلق بالتعامل مع دولة قتلت آلاف الأمريكيين وأعلنت على مدى 47 عاماً رغبتها في صنع سلاح نووي للقضاء علينا جميعاً، ينبغي أن نكون ممتنين لأن الرئيس ترامب كان مستعداً للتصدي لهذا التحدي".

وتحدث ترامب من منصة المؤتمر بضع مرات يوم الأربعاء عن الصراع مع إيران، وإن كان من الصعب تحديد ما كان معداً مسبقاً وما كان ارتجالياً في حديثه. ولم تكن هناك أي إشارة مهمة أخرى للصراع من قبل أي متحدث آخر.

من جانبه، قال السيناتور ريك سكوت (جمهوري عن ولاية فلوريدا) إن المزاج العام يجب أن يحدد رسالة الحزب في الفترة التي تسبق الانتخابات، لكن لا ينبغي لترامب أن يخفي شيئاً فيما يتعلق بسياسته الخارجية.

وقال سكوت لقناة i24NEWS من دالاس، محولاً اللوم إلى الإدارة السابقة: "يقول الجمهور إن الأسعار مرتفعة للغاية. بايدن تسبب في ذلك، والديمقراطيون تسببوا في ذلك. لقد أرادوا تدمير صناعة الوقود ورفع أسعار الوقود، وتسببوا في تضخم هائل ودمروا سوق العمل. لذا، انظروا إلى ما يعيده ترامب". قال سكوت إنه يشجع ترامب على عدم "التنصل مما أنجزه على الصعيد الدولي؛ فانظروا إلى ما حققه من خلال محاسبة إيران، وتعزيز قوة حلف الناتو، ومحاسبة الصين. لديه الكثير مما يدعو للفخر"، وذلك حتى مع ضرورة بقاء جلّ تركيزه منصباً على القضايا المحلية مثل التعليم والسلامة العامة.

وصرح النائب مايك لولر (الجمهوري عن ولاية نيويورك) -الذي يخوض معركة صعبة للحفاظ على مقعده في دائرة انتخابية متأرجحة وحاسمة- لقناة i24NEWS قائلاً: "علينا أن نكون قادرين على القيام بأمرين في آن واحد".

ويرأس لولر اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، كما أنه عضو في لجنة الخدمات المالية بالمجلس نفسه.

وأضاف لولر: "لذا، أقضي وقتاً طويلاً في التركيز على كلا الأمرين، لأن ذلك يقع ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية. من الواضح أن الشعب الأمريكي يريدنا أن نركز بشكل مكثف على القضايا التي تهم حياتهم اليومية؛ مثل تكلفة المعيشة، والقدرة على تحمل التكاليف، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، والطاقة... هذه هي القضايا التي نركز عليها بشدة".

ولكن إذا أظهرت التحليلات التي تلي الانتخابات أن قضايا تكلفة المعيشة كانت بالفعل العامل الحاسم في نتائجها، فلا شك أن أصابع الاتهام ستُوجَّه نحو أولئك الذين اتخذوا قرار الحرب مع إيران وشجّعوا عليها.

من جانبه، صرح سام ماركستين، المتحدث والمدير السياسي الوطني لـ "التحالف الجمهوري اليهودي"، لقناة i24NEWS قائلاً: "بالتأكيد، لا تزال هناك تساؤلات كثيرة مفتوحة حول كيفية انتهاء الحرب"، مضيفاً: "لدينا ثقة كبيرة في قدرة الجيش الأمريكي على إنجاز المهمة".

وأشار إلى أن أسعار النفط، ورغم بقائها مرتفعة بشكل عنيد، لم تصل إلى سيناريوهات "يوم القيامة" التي توقع العديد من المحللين حتمية حدوثها.

وقال ماركستين: "لا تزال الأسعار مستقرة عند حوالي 100 دولار للبرميل؛ وهو سعر مرتفع بلا شك، لكنه سينخفض بمجرد انتهاء الحرب وتحقيق النصر فيها، وعندما يصبح مضيق هرمز قادراً على استيعاب ما نحاول القيام به هناك، وهو ضمان استمرار تدفق الموارد دخلاً وخروجاً". ستُركّز "التحالف الجمهوري اليهودي" (RJC) جزءاً كبيراً من اهتمامها ومواردها على سباق مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان، الذي يخوضه المرشح الديمقراطي عبد السيد؛ وهو شخصية عُرفت بانتقاداتها الشديدة لإسرائيل، ويُتهم -وفقاً للبعض- بتبرير أعمال إرهابية استهدفت اليهود.

وفي هذا السياق، قال ماركستين مخاطباً الديمقراطيين اليهود: "أتوجه إليكم مباشرةً؛ لقد حان الوقت لتضعوا أنفسكم وأبناء شعبكم في المقام الأول"، وذلك في معرض حثّهم على التصويت للمرشح الجمهوري، عضو مجلس النواب السابق مايك روجرز.