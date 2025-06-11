ماسك يتراجع: "أعتذر عن كلامي ضد ترامب، لقد ذهبت بعيدًا جدًا"

اعتذر إيلون ماسك، المدير السابق لمكتب كفاءة الحكومة في البيت الأبيض، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بعد خلاف حاد بينهما. وغرّد على تويتر قائلاً: "أعتذر عن بعض منشوراتي عن الرئيس، لقد تجاوزت الحدود".

تضمنت المواجهة العلنية التي اندلعت بينهما تبادلًا لاذعًا للاتهامات وتلميحات خطيرة. صرّح ماسك بأن ترامب "متورط في قضايا إبستين، وهذا هو السبب الحقيقي لعدم إعلانها". من جهة أخرى، زعم الرئيس الأمريكي أن "ماسك غاضب لأننا ألغينا دعم المركبات الحكومية"، مضيفًا: "لطالما أحببت إيلون. كنتُ أفضل لو انتقدني بدلًا من القانون، لكننا فعلنا ذلك من أجل الطبقة المتوسطة".

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خلال أيام المواجهة، ترددت أنباء عن توقع عقد لقاء مصالحة بين ترامب وماسك، لكن البيت الأبيض نفى ذلك، مؤكدًا استحالة ذلك. وخلال مقابلة مع شبكة ABC، صرّح الرئيس الأمريكي بأنه غير مهتم بالتحدث مع ماسك، قائلاً: "لقد فقد عقله". وصرح لشبكة CNN بأنه لن يتحدث معه "لفترة".