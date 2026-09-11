حذرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قبل نحو ثلاث سنوات من كارثة 11 سبتمبر من أن أسامة بن لادن كان يدرس شن هجوم على البلاد بطائرة "محملة بالمتفجرات" متجهة نحو مدينة أمريكية. هذا ما كشفته عشرات الوثائق السرية التي أذنت وكالة الاستخبارات المركزية بنشرها، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للهجوم.

وُزعت الوثيقة الرئيسية، التي كُتبت في 10 سبتمبر 1998 تحت عنوان "موقع بن لادن ونواياه"، على كبار مسؤولي الإدارة الذين لديهم صلاحية الوصول إلى الإحاطة الاستخباراتية اليومية للرئيس، وأشارت صراحةً إلى أن زعيم القاعدة كان يوجه أنظاره نحو واشنطن. تتضمن هذه المجموعة الحالية 71 وثيقة، 69 منها تُنشر لأول مرة، وتُظهر أن وكالة الاستخبارات حذّرت مرارًا وتكرارًا من نوايا "المنظمة الإرهابية" للعمل على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك 18 إحاطة رئاسية على الأقل أشارت إلى بن لادن خلال عام 2001 وحده.

ورغم عدم ثبوت ما إذا كان كلينتون نفسه قد راجع تقرير عام 1998، وأن الوثائق لم تتضمن معلومات استخباراتية عملياتية كشفت تاريخ عملية الاختطاف أو الأهداف المحددة، فإن هذا الكشف يُضاف إلى الإحاطة الشهيرة التي قُدّمت للرئيس جورج دبليو بوش في أغسطس/آب 2001، والتي خلصت إلى أن "بن لادن كان مصممًا على مهاجمة الولايات المتحدة". ووصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، نشر هذه الوثائق بأنه "أكبر نشر لتحليلات وكالة الاستخبارات المركزية المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر/أيلول". وتُعيد هذه الكشوفات إحياء النقاش التاريخي حول مسألة المسؤولية - هل كان ذلك فشلًا من جانب أجهزة الاستخبارات في تجميع المعلومات، أم فشلًا من جانب صانعي القرار في اتخاذ تدابير حاسمة كافية؟ في حين وصفت لجنة التحقيق الرسمية الأحداث في ذلك الوقت بأنها "فشل في الخيال"، تؤكد الوثائق أن السيناريو المرعب المتمثل في اصطدام طائرة بمدينة أمريكية كان مطروحاً على طاولة صناع السياسات قبل سنوات من وقوع الكارثة.