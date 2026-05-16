أعلنت السلطات الأمريكية توقيف القيادي في كتائب حزب الله العراق محمد باقر سعد داود السعدي، ونقله إلى الولايات المتحدة، في إطار تحقيقات تتعلق باتهامات مرتبطة بالتخطيط لهجمات في عدد من الدول.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، مثل السعدي أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، ووجهت إليه ست تهم تتعلق بالإرهاب، على خلفية شبهات تتعلق بتورطه في أنشطة عابرة للحدود.

وتصفه السلطات الأمريكية بأنه أحد العناصر القيادية المرتبطة بشبكات تعمل خارج العراق، ويُعتقد أنه شارك في التخطيط أو التنسيق لسلسلة هجمات ومحاولات استهداف لمصالح أمريكية ويهودية في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا.

ووفق المعلومات الواردة في وثائق قضائية أمريكية، فإن السعدي متهم بالتورط في التخطيط لنحو 20 هجوماً ومحاولة هجوم، شملت أهدافاً في مدن أوروبية مثل لندن وأمستردام وميونيخ، إضافة إلى مخططات داخل الولايات المتحدة.

كما تشير الوثائق إلى مناقشات تتعلق باستهداف منشآت دينية ومؤسسات يهودية في ولايات أمريكية، باستخدام وسائل تفجير بدائية الصنع، إلى جانب هجمات طعن وحرق متعمد في الخارج.

وقال مسؤولون أمريكيون، من بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل، إن السعدي يُعد “هدفاً عالي القيمة” ضمن التحقيقات المتعلقة بتمويل وتخطيط هجمات إرهابية دولية.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراق بأنها تعمل ضمن شبكات مرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني، وتنفذ أو تدعم عمليات ضد مصالح أمريكية في الشرق الأوسط.

ويأتي توقيف السعدي في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والجماعات المسلحة المدعومة من إيران، وتشديد الإجراءات الأمنية على أنشطتها في أكثر من منطقة حول العالم.