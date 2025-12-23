ترامب يطالب إسرائيل بتعهدات حول تقييد التجارة مع دول أخرى

علمت قناة i24NEWS مساء اليوم (الثلاثاء) أن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل لجولة جديدة من المحادثات حول الرسوم الجمركية الأمريكية. ويناقش الوفد اتفاقيةً تُرسّخ قواعد تجارية جديدة لإسرائيل، ليس فقط مع الولايات المتحدة، بل مع دول أخرى أيضاً.

‏أفاد موقع i24NEWS أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يدفع بمثل هذه الخطوة مع عدد من الدول بهدف وضع قواعد تجارة جديدة في العالم والتأثير على ميزان القوى. في الاتفاق المذكور، هناك مطالب من إسرائيل بالتزامات تتعلق بقواعد تجارتها أيضًا مع دول أخرى.

يمكن التقدير أن على قائمة أهداف ترامب قد تكون، على سبيل المثال، مطالب بفرض قيود تجارية على الصين - التزام إذا تحقق قد تكون له تبعات اقتصادية وسياسية.

تتوقع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أيضاً أن يعلن ترامب، حتى قبل جولة المحادثات المذكورة في نهاية يناير\كانون ثاني، عن تخفيف الرسوم الجمركية على بعض الصناعات والمنتجات في إسرائيل (بنسبة تقل عن 15%)، وذلك في أعقاب سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتغيير الميزان التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يُعلن عن ذلك خلال اجتماع نتنياهو وترامب الأسبوع المقبل.