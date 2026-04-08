ترامب يدرس "معاقبة" دول الناتو التي لم تساعد في الحرب ضد إيران

يدرس رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في خطة لمعاقبة بعض دول حلف الناتو التي برأيه لم تساعد الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب في إيران، وذلك بحسب تقرير نُشر مساء اليوم (الأربعاء) في صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية.

تشمل الاقتراح نقل قوات أمريكية من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي والتي تعتبر غير مفيدة للجهد الحربي في إيران، ونشرها في دول دعمت أكثر العملية العسكرية للولايات المتحدة. الاقتراح بعيد عن التهديدات الأخيرة للرئيس ترامب بالانسحاب الكامل من الحلف، وهو أمر لا يمكنه القيام به دون موافقة الكونغرس.

الخطة، التي تم توزيعها وحظيت بدعم بين كبار المسؤولين في الإدارة في الأسابيع الأخيرة، لا تزال في مراحلها الأولى وهي واحدة من عدة خيارات يدرسها البيت الأبيض لمعاقبة الناتو. وتسلط الخطة الضوء على الانقسام المتزايد عمقًا بين إدارة ترامب وحلفائها الأوروبيين في أعقاب قرار الرئيس بدء حرب مع إيران.

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته وصل إلى واشنطن يوم الأربعاء للقاء مع ترامب. روته يعمل على تعميق العلاقات مع ترامب رغم التوتر في الحلف الأطلسي، وكان من بين الذين أقنعوه بعدم السيطرة على غرينلاند.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين لويت، اليوم: "من المحزن جدًا أن الناتو أدار ظهره للشعب الأمريكي في الأسابيع الستة الأخيرة، في حين أن الشعب الأمريكي هو الذي موّل دفاعهم." وأضافت أن ترامب يخطط لإجراء محادثة "مباشرة وصريحة جدًا" مع أمين عام الناتو، روته.

كما هو معروف، بعض الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو رفضت السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قواعدها في إطار القتال في إيران. وقد برزت بشكل خاص إسبانيا، التي قررت حظر هبوط أو إقلاع الطائرات الأمريكية من قواعد استراتيجية على أراضيها.

الأسبوع الماضي، قال ترامب إن فرنسا رفضت السماح للطائرات الأمريكية التي تحمل معدات عسكرية بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى إسرائيل، مما دفع إسرائيل إلى تعليق مشترياتها الأمنية من فرنسا.