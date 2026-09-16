تعهدت إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة يوم الثلاثاء في نيويورك باتخاذ سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية، لا سيما من خلال رفع مستوى تمثيلهم الدبلوماسي إلى سفارات وتعيين سفراء.

تم اتخاذ هذه الالتزامات خلال قمة ثلاثية جمعت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز. وكان من المقرر أيضًا أن يجري جدعون ساعر وناصر بوريطة محادثات ثنائية خلال اليوم.

على الصعيد الاقتصادي، اتفقت كل من إسرائيل والمغرب على إبرام اتفاقيات بحلول نهاية سنة 2026 تتعلق بحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي. والهدف المعلن هو تسهيل الاستثمارات المتبادلة وتعزيز وتطوير التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

يجب كذلك تعزيز الرحلات الجوية المباشرة. ومن المتوقع أن تبدأ شركات الطيران المغربية في تسيير رحلات مباشرة بين المغرب وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة.

وقد اتفق البلدان أيضًا على تنظيم زيارات متبادلة لكبار المسؤولين خلال الأشهر المقبلة.

شكرت إسرائيل الولايات المتحدة على دورها في تنظيم هذا اللقاء ومساهمتها في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب. وقد عُقدت القمة في اليوم التالي لحفل استقبال نظمه مايك والتز بمناسبة الذكرى السادسة لاتفاقات أبراهام، بحضور ممثلين عن الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وكازاخستان وإسرائيل والولايات المتحدة.

قال جدعون ساعر: "إن الصداقة بين الشعب المغربي والشعب اليهودي لها جذور عميقة وتاريخ مجيد". وأضاف: "إن الإعلان الذي وقعناه اليوم يوضح إجراءات ملموسة لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب لصالح الشعبين، وسنعمل على تنفيذها".