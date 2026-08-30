نفط فنزويلا في قبضة واشنطن.. صفقة ضخمة تعيد رسم خريطة الطاقة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وفنزويلا توصلتا إلى اتفاق وصفه بأنه «أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم»، في خطوة تمنح واشنطن وصولًا واسعًا إلى احتياطيات فنزويلا النفطية، الأكبر عالميًا.

وقال ترامب إن المفاوضات قادها وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، بالتنسيق مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز.

وبحسب الحكومة الفنزويلية، يشمل الاتفاق تطوير 17 حقلًا نفطيًا، مع استثمارات محتملة بنحو 100 مليار دولار، وإيرادات ضريبية قد تتجاوز 209 مليارات دولار.

واشنطن تسيطر على جزء كبير من الإنتاج

وفق مصادر نقلت عنها وكالة «أسوشيتد برس»، ستدخل الولايات المتحدة في شراكة مع مشغل خاص لم يُكشف عن اسمه لتأسيس شركة تتولى تطوير الحقول واستثمارها.

وينص الاتفاق، وفق المصادر، على منح الشركة حقوقًا تمتد إلى 100 عام، مع حصول الجانب الأميركي فعليًا على نحو 55% من إنتاجها، عبر حصة ملكية وحقوق شراء النفط بسعر التكلفة.

وتشير تقارير «رويترز» و«أكسيوس» إلى أن بعض الحقول المشمولة تديرها حاليًا شركة صينية، ما قد يؤدي إلى تقليص حضور بكين في قطاع النفط الفنزويلي.

إخراج الصين من المعادلة؟

تمثل الصفقة تحولًا جيوسياسيًا مهمًا في فنزويلا، التي حافظت خلال السنوات الماضية على علاقات وثيقة مع الصين، أحد أبرز مستوردي النفط الفنزويلي.

وفي المقابل، تراهن كاراكاس على الاستثمارات الأميركية والخاصة لإعادة تطوير الحقول وزيادة الإنتاج والإيرادات، بعد سنوات من التدهور الاقتصادي وانهيار قطاع النفط.

وتأتي الصفقة بعد إطاحة الرئيس السابق نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بها.

خصخصة بعد عقود من الاشتراكية

ومن أبرز خطوات رودريغيز بعد توليها السلطة تمرير قانون يفتح قطاع النفط أمام الخصخصة والاستثمارات الأجنبية، في تحول عن النهج الاشتراكي الذي حكم قطاع الطاقة لعقود.

وتملك فنزويلا نحو 303 مليارات برميل من النفط الخام، أي قرابة 17% من الاحتياطيات العالمية، لكنها تنتج نحو 1% فقط من النفط العالمي بسبب تدهور البنية التحتية ونقص الاستثمارات.

ترامب يبحث عن إمدادات إضافية

تأتي الصفقة في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطًا بسبب أسعار البنزين، بالتزامن مع الحرب مع إيران والتراجع الكبير في حركة النفط عبر مضيق هرمز.

كما انخفض الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي إلى أقل من 300 مليون برميل مطلع أغسطس، بعد تراجع بأكثر من 100 مليون برميل منذ بداية العام.

لكن خبراء يحذرون من أن النفط الفنزويلي لن يؤدي إلى خفض سريع للأسعار، إذ تحتاج الحقول إلى سنوات من الاستثمارات لإعادة تأهيل البنية التحتية ورفع الإنتاج.

كاراكاس تدرس الانسحاب من «أوبك»

وفي تطور آخر، أفادت مصادر لـ«بلومبرغ» بأن فنزويلا تدرس الانسحاب من منظمة «أوبك»، من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

وفي حال تنفيذ الخطوة، ستكون ضربة للمنظمة التي كانت كاراكاس من الدول المؤسسة لها، وقد تعكس توجهًا جديدًا نحو زيادة الإنتاج بالتعاون مع الشركات الأميركية.

وتشير مجمل التطورات إلى أن الصفقة لا تتعلق بالنفط وحده، بل بإعادة رسم النفوذ الأميركي في فنزويلا، وتقليص الدور الصيني، وفتح أحد أكبر احتياطيات الطاقة في العالم أمام الاستثمارات الغربية.