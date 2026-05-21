حمل الفيديو في ميناء أشدود ووصل الانفجار إلى إندونيسيا: كشف تحليل خاص أجرته شركة SCOOPER، المتخصصة في تحليل الخطابات والروايات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي (الخميس) عن مدى الغضب العالمي ضد إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب التوثيقات التي نشرها وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

من البيانات يتضح أن حوالي نصف مليون إشارة ذات مشاعر سلبية واضحة سُجلت بحق بن غفير. الحديث يدور عن ارتفاع هائل بمئات النسب المئوية في الخطاب السلبي باللغات الأجنبية، حيث تتصدر الإشارات بالإنجليزية والإسبانية هذا التوجه الفيروسي. وأكبر ارتفاع سُجل في النقاشات في إندونيسيا.

انفجار فيروسي عالمي خلال ساعات

وفقًا لتحليل SCOOPER، بدأ النقاش العالمي يرتفع بشكل كبير الأربعاء بعد الظهر وبلغ ذروته صباح يوم الخميس، مع عشرات الآلاف من الإشارات لبن غفير في الساعة.

هذا رسم بياني يشير إلى حدث فيروسي استثنائي، أدى إلى موجة سريعة من ردود الفعل من قبل قادة حول العالم، وزراء خارجية ووسائل إعلام رئيسية.

تحليل اللغات وتفاعل المستخدمين

التحليل الجغرافي لـ"SCOOPER" يشير إلى أن الحدث ونشر الفيديو المذكور أصبحا الموضوع المركزي في النقاش حول إسرائيل في العالم، مما أدى إلى تضرر شديد لصورة إسرائيل.

الإنجليزية في الصدارة: النقاش باللغة الإنجليزية يتصدر بفارق كبير مع 220 ألف إشارة أنشأها حوالي مئة ألف كاتب مختلف. هذا المعطى أنتج حجم تفاعل ضخم يبلغ نحو مليون تفاعل (إعجابات، مشاركات وتعليقات).

الساحة اللاتينية والأوروبية: اللغة الإسبانية تحتل المرتبة الثانية في القائمة، مع 65 ألف ذكر لبن غفير (ارتفاع بنسبة 16% في حجم النقاش) وأكثر من 273 ألف تفاعل. بعدها مباشرة النقاش باللغة الإيطالية، الذي سجل واحداً من أكبر الارتفاعات الحادة – زيادة بنحو 37% في حجم النتائج (40.3 ألف ذكر) وما يقرب من ربع مليون تفاعل، وذلك على خلفية الإدانات الرسمية الصادرة من روما.

تأثير إقليمي ودولي: النقاش بالفرنسية سجّل حوالي 35 ألف ذكر، في حين سُجّل باللغة التركية حوالي 22.7 ألف ذكر، مصحوباً بارتفاع استثنائي بنسبة 416.9% في مؤشر التفاعل. أما باللغة الإندونيسية فسُجّل ارتفاع دراماتيكي بنسبة 435.6% في حجم النتائج.

وزارة الأمن القومي

المعنى: نقد لاذع وسلبية واضحة

يشير تحليل SCOOPER إلى وجود مشاعر سلبية واضحة ونقدية بشكل خاص. النقاش العالمي لا يتركز فعليًا على إيقاف القافلة البحرية (التي اعتُبرت في العديد من الدول كإجراء أمني روتيني)، بل يركز مباشرة على تصرفات الوزير بن غفير وعلى الفيديو الذي نشره. التعابير الرائدة في النقاش الدولي وصفت التوثيق بأنه "مهين"، "غير إنساني" و"استفزاز سياسي متعمد".

وقد تغذّى الشعور السلبي بشكل مباشر أيضاً من الانتقادات الداخلية غير הרגילה داخل إسرائيل - بما في ذلك الإدانات العلنية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، مما منح وسائل الإعلام الأجنبية دعماً إضافياً.