ترامب يصعّد الجدل بنشر صورته مع “المسيح”.. وخلافه مع بابا الفاتيكان يشتعل

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة مثيرة للجدل تُظهره وهو يعانق “المسيح”، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعًا، وسط استمرار التوتر بين إدارته والفاتيكان.

وبحسب ما نشره عبر منصته “تروث سوشال”، تظهر الصورة ترامب وعيناه مغمضتان وهو يلمس جبينه جبين “المسيح”، مع خلفية العلم الأمريكي، مرفقة بتعليق مثير للجدل اعتبره منتقدون استفزازيًا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلاف بين ترامب وبابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الذي يُعد أول بابا أمريكي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، والمعروف بانتقاداته لبعض سياسات واشنطن، خصوصًا المتعلقة بالحرب في إيران.

وكان ترامب قد نشر سابقًا صورة أخرى له بشكل رمزي شبيه بـ“المسيح”، قبل أن يقوم بحذفها بعد موجة انتقادات واسعة.

كما جدد ترامب هجومه على البابا عبر منشور آخر، مطالبًا إياه بمراجعة مواقفه بشأن إيران، ومؤكدًا أن امتلاكها سلاحًا نوويًا “أمر غير مقبول على الإطلاق”.

في المقابل، رد البابا ليو بأنه “لا يخشى” الإدارة الأمريكية الحالية، مؤكداً استمراره في التعبير عن مواقفه، في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين توترًا متصاعدًا على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.