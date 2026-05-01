إنزال نحو 175 من نشطاء “أسطول غزة” في كريت ونقل اثنين للتحقيق في إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم (الجمعة) أن جميع النشطاء الـ175 الذين شاركوا في آخر أسطول إلى غزة، الـGlobal Sumud Flotilla، وصلوا إلى جزيرة كريت في اليونان - باستثناء ناشطين اثنين تم اقتيادهما لمواصلة التحقيق بناءً على توصية سلطات الاستخبارات في الشاباك.

وفقًا لبيان وزارة الخارجية، فإن الناشطين اللذين أُخِذا لمواصلة التحقيق في إسرائيل هما سيف أبو كشك، المشتبه بارتباطه بتنظيم إرهابي بجسب البيان، وتياغو أبيلا – من منظمي السفينة الحالية والسفن السابقة إلى غزة، المشتبه بنشاط غير قانوني.دون الكشف عن المزيد من التفاصيل الرسمية.

وجاء أيضًا في بيان وزارة الخارجية: "كما نُشر من قبل مجلس السلام ووزارة الخارجية الأمريكية، فإن النشاط الإنساني في قطاع غزة يُدار من قبل مجلس السلام، وهذا الأسطول برئاسة حماس هو استفزاز إضافي يهدف إلى تحويل الانتباه عن رفض حماس التخلي عن سلاحها - وخدمة المصالح الدعائية للمحرضين المحترفين."

ووفقًا لتقارير إعلامية، تم إنزال نحو 175 ناشطًا في جزيرة كريت، حيث جرى نقلهم بواسطة حافلات إلى بلدة في جنوب شرق الجزيرة.

وجاءت هذه التطورات بعد اعتراض الأسطول في عرض البحر، في ظل استمرار التوتر المرتبط بالوضع في غزة، ومتابعة دولية لمصير النشطاء المشاركين فيه.