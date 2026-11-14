كيف تؤدي تهديدات القنابل الزائفة إلى تعطيل الحياة في أنحاء أوروبا؟

لا يتطلب الأمر سوى بضع دقائق لإرسال بريد إلكتروني مجهول المصدر يزعم وجود قنبلة في مبنى عام أو على متن طائرة ركاب. وسرعان ما تتوالى التداعيات: تغيير مسارات الرحلات الجوية، وإقلاع طائرات مقاتلة، وإخلاء المدارس، وتوقف بث القنوات التلفزيونية، بينما تباشر فرق تفكيك المتفجرات عمليات التفتيش في المباني والطائرات.

وفي كل مرة، لا تسفر عمليات التفتيش هذه عن العثور على أي متفجرات، وتؤكد السلطات عدم وجود أي خطر على الجمهور. ومع ذلك، فقد تسببت موجة تهديدات بوجود قنابل -اجتاحت أوروبا في الأسابيع الأخيرة- في تعطيل الحياة اليومية في عدة دول، دون أن تُزرع قنبلة واحدة فعلياً.

وقد وقع أكبر هذه الأحداث في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حين أُرسل بريد إلكتروني يحذر من وجود "عبوة ناسفة قوية ذات مفجر عن بُعد" إلى نحو 6300 مدرسة في إيطاليا. واستجابت الشرطة للبلاغات في مئات المدارس، حيث تم إخلاء الطلاب والموظفين من 312 منها.استُدعيت الشرطة وفرق تفكيك المتفجرات، وأُعيد الأطفال المذعورون إلى منازلهم، واضطر أولياء الأمور إلى تغيير خططهم على عجل. وصرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديد حقيقي، بينما وصف مسؤولون كبار هذه الرسائل بأنها جزء من استراتيجية تهدف إلى بث الذعر. وبحلول ذلك الوقت، كانت حالة الاضطراب قد انتشرت على نطاق واسع.

قد يستغرق إرسال تهديد مجهول دقائق معدودة، لكن التحقق منه قد يستنفر أجهزة طوارئ متعددة؛ إذ يتعين على الشرطة التعامل مع كل رسالة بجدية، لأن أي تقدير خاطئ لحجم الخطر قد يكلف أرواحاً بشرية.وحتى عندما يبدو التهديد غير جدي، فإن الاستجابة له قد تستنزف موارد كبيرة، وتعطل الحياة اليومية، وتثير شعوراً بعدم الأمان بين الناس؛ وهو على الأرجح ما يراهن عليه مرسلو هذه التهديدات.

وقد شهد قطاع الطيران المدني أكثر هذه الاضطرابات حدة؛ إذ استهدفت تهديدات بوجود قنابل أكثر من 50 رحلة ركاب في أنحاء أوروبا بين 2 و6 نوفمبر. وأفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بتلقي ما بين 40 إلى 45 تهديداً خلال أسبوع واحد، تبين لاحقاً أنها جميعاً بلا أساس. وقد اضطرت بعض الطائرات لتغيير مسارها، بينما رافقت طائرات مقاتلة رحلات أخرى، وفي بعض الحالات، أُخلي الركاب من الطائرات بعد هبوطها.

ففي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حُوّل مسار رحلة تابعة لشركة "ويز إير" (Wizz Air) كانت متجهة من لندن إلى صوفيا لتهبط في بودابست، وذلك عقب تلقي تهديد، حيث استُقبلت الطائرة من قبل مقاتلات تابعة للقوات الجوية المجرية. في اليوم التالي، استُهدفت رحلتان تابعتان لشركة رايان إير متجهتان إلى روما، إحداهما من لشبونة والأخرى من دبلن، بتهديدات. وقامت طائرات يوروفايتر تابعة لسلاح الجو الإيطالي بمرافقة إحداهما على الأقل. وفي الخامس من نوفمبر، اضطرت رحلة تابعة لشركة إير لينغوس قادمة من دبلن إلى روما للهبوط في قاعدة عسكرية فرنسية. ونزل جميع الركاب البالغ عددهم 151 راكبًا وأفراد الطاقم الستة بينما قام خبراء إبطال المتفجرات بتفتيش الطائرة.

كما استُهدفت براغ أيضًا. ففي السادس من نوفمبر، أبلغت الشرطة المحلية عن تهديدات استهدفت تسع طائرات مرتبطة بمطار المدينة. وتم تحويل مسار رحلة تابعة لشركة ويز إير قادمة من روما إلى البندقية، حيث تم إجلاء الركاب. وفي اليوم نفسه، رافقت طائرات مقاتلة مجرية ثلاث طائرات أخرى، بينما قامت فرق الأمن الفرنسية بتفتيش أربع طائرات هبطت بسلام في مطار باريس أورلي. ولم يُعثر على أي متفجرات في أي من هذه الحالات.

في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حُوِّلت مسار رحلة الخطوط الجوية النمساوية (Austrian Airlines) رقم "OS82" المتجهة من تل أبيب إلى فيينا نحو صوفيا في بلغاريا، وذلك إثر تلقي تهديد بينما كانت الطائرة تحلق فوق رومانيا. وقد رافقت طائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية البلغارية الطائرة، بينما قامت قوات الأمن بتفتيشها وفحص الركاب وأفراد الطاقم. وبعد أن أسفرت عمليات التفتيش عن عدم العثور على أي شيء مريب، واصلت الطائرة رحلتها إلى فيينا.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، واجهت شركة "دلتا إيرلاينز" (Delta Air Lines) تهديدين منفصلين استهدفا رحلاتها على خط نيويورك–تل أبيب. في إحدى الحالتين، قامت السلطات الإسرائيلية بعزل الطائرة فور هبوطها في مطار بن غوريون وإخلاء الركاب منها، ليتسنى للفرق الأمنية إجراء عمليات التفتيش. أما في الحالة الأخرى، فقد تأخرت رحلة كانت متجهة إلى إسرائيل في مطار "جون إف كينيدي" (JFK) بينما خضعت الطائرة للفحص. ولم تجد السلطات في أي من الحالتين ما يشير إلى وجود تهديد حقيقي. وبالنسبة للركاب، عنت هذه التهديدات ساعات من القلق وعدم اليقين، بالإضافة إلى التأخير وتعطل خطط السفر.

وبحلول 19 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم تلقت مدارس في كل من أيرلندا الشمالية واسكتلندا والمجر وصربيا تهديدات؛ ففي المجر وحدها، أفادت التقارير بأن أكثر من 70 مدرسة تلقت رسائل تهديد. وتجددت هذه التهديدات في أوائل نوفمبر في إيطاليا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية. كما طالت حملة رسائل البريد الإلكتروني التي وقعت في 11 نوفمبر دولة أيرلندا، وأدت إلى إخلاء مئات المدارس في إيطاليا.

كما طالت التهديدات مؤسسات إعلامية؛ ففي 6 نوفمبر، قامت هيئة البث الأيرلندية العامة (RTÉ) بإخلاء موظفيها من مقرها في دبلن بعد تلقي تهديد، وانتقلت من البث المباشر إلى برامج مسجلة مسبقاً، بينما قامت الشرطة بتفتيش المبنى باستخدام كلاب بوليسية مدربة. ومن جانبها، تلقت قناة "نوفا تي في" (Nova TV) البلغارية رسالة من شخص يدعي مسؤوليته عن التهديدات الموجهة ضد الرحلات الجوية، فقامت القناة بتفعيل إجراءاتها الأمنية مع الاستمرار في البث. كما تلقت شبكة "سكاي نيوز" (Sky News) البريطانية تهديدات أيضاً.

ولا يزال السؤال حول هوية الجهة التي ترسل هذه الرسائل وسبب قيامها بذلك قائماً دون إجابة. ولم تعلن السلطات علناً عن المسؤول عن هذه الحملة الواسعة، كما لم تؤكد أي حكومة تورط دولة أجنبية أو جماعة مسلحة. وقد أشار عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأصابع الاتهام إلى روسيا باعتبارها تقف وراء هذه البلاغات الكاذبة. وأفادت السلطات في عدة مدن أوروبية عن تنفيذ عمليات اعتقال، لكنها لم تقدم تفاصيل حول هوية المشتبه بهم، أو عدد الأشخاص الذين احتُجزوا، أو ما إذا كانت هذه الحوادث مترابطة فيما بينها. قد تأتي هذه الرسائل من شخص يسعى لجذب الانتباه، أو من مجرمين يهدفون إلى إحداث اضطراب، أو من نشطاء سياسيين، أو من أفراد ينسقون عملية أوسع نطاقاً. وهذا الغموض بحد ذاته جزء من المشكلة؛ فكل رسالة تضطر السلطات إلى الاستجابة كما لو كان الخطر حقيقياً، حتى وإن تبين لاحقاً أن التهديد مجرد خدعة.

وفي غضون أقل من شهر، أقلعت طائرات مقاتلة، وحُوِّلت مسارات رحلات جوية، وأُخليت مدارس، واضطرت محطات بث إلى قطع برامجها المباشرة. لم يُعثر على أي قنبلة، ومع ذلك، كانت بضعة أسطر في رسالة إلكترونية كافية لنشر الخوف، وتعطيل الحياة اليومية لملايين البشر، وتكبيد الجهات المعنية تكاليف باهظة.