وجّه الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون انتقادات حادة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد منشور له على منصة Truth Social يوم عيد الفصح، واصفًا إياه بأنه "شرير على كل المستويات"، واتهمه بالتهديد بـ ارتكاب جريمة حرب ضد إيران.

وفي مداخلة على برنامجه الإذاعي، قال كارلسون:"كيف تجرؤ على الحديث بهذه الطريقة في صباح عيد الفصح إلى الأمة؟ من تظن نفسك؟"، مضيفًا أن منشور ترامب تضمن ألفاظًا نابية وتهديدًا بالبنية التحتية المدنية الإيرانية.

وكان ترامب قد نشر على وسائل التواصل:"يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة ويوم الجسور،مُجتمعين في يوم واحد، في إيران. لن يكون هناك مثيل له!!! افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم - شاهدوا فقط! الحمد لله".

وانتقد كارلسون أيضًا استخدام ترامب لعبارة "الله" في المنشور، معتبرًا أن ذلك يسخر من الدين الإسلامي، وقال:"إذا كنت تبحث عن حرب دينية، فهذه ليست فكرة جيدة. لا أحد محترم يسخر من معتقدات الآخرين، لأن ذلك هو السخرية من فكرة الإيمان نفسها."

ولم يكن كارلسون وحده من انتقد ترامب؛ فقد صرحت النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين، وهي من الداعمين السابقين لترامب:"على كل من يدّعي المسيحية في إدارته أن يسجد أمام الله ويطلب المغفرة ويتوقف عن عبادة الرئيس ويتدخل لوقف جنون ترامب. هذا ليس جعل أمريكا عظيمة، هذا شر."

ترامب ينتقد الإعلامي تاكر كارلسون في مقابلة مع نيويورك بوست

من جانبه ، وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة للإعلامي تاكر كارلسون خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست الثلاثاء، واصفًا إياه بأنه شخص "ذو مستوى منخفض من الذكاء ولا يملك أي فكرة عما يحدث".

وأوضح ترامب أن كارلسون يتواصل معه باستمرار، لكنه لا يرد على مكالماته، مضيفًا أنه يفضل التعامل مع أشخاص أذكياء بدلًا من التعامل مع من وصفهم بـ"الحمقى".