وساطة صينية في أخطر ملف نووي: صراع دولي على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب

تتجه الأنظار إلى بكين بعد تقارير تحدثت عن استعدادها للتعامل مع إحدى أكثر القضايا حساسية في المفاوضات الأميركية–الإيرانية، والمتمثلة في مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وبحسب معطيات دبلوماسية، أبدت الصين انفتاحًا على نقل نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى أراضيها، أو الإشراف على خفض مستوى تخصيبه.

ويرى مراقبون أن هذا الطرح يعكس محاولة صينية لاقتناص دور سياسي في قلب الأزمة، يتجاوز بعدها الاقتصادي التقليدي.

واشنطن بين السيطرة المباشرة والحلول البديلة

تفضّل إدارة دونالد ترامب، وفق تقديرات، وضع هذه المواد تحت سيطرة مباشرة أو إخراجها الكامل من إيران، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في أي اتفاق، التوجه الأميركي ينبع من مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية رفع مستوى التخصيب سريعًا، لكن تطبيقه يواجه تحديات ميدانية وتقنية، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت النووية.

بكين كـ"حل وسط" محتمل

في المقابل، تطرح الصين نفسها كخيار وسيط قادر على تقديم صيغة أقل صدامية، سواء عبر استضافة المواد أو الإشراف على معالجتها.

ويقدّر مراقبون أن هذا الدور يمنح بكين موقعًا تفاوضيًا متقدمًا، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع طهران وارتباطها غير المباشر بمصالح الطاقة العالمية.

إيران بين السيادة والمرونة التكتيكية

رغم تمسك طهران رسميًا برفض إخراج اليورانيوم من أراضيها، إلا أن مؤشرات ظهرت خلال جولات التفاوض الأخيرة توحي بانفتاح محدود على حلول مرحلية.

ويرى محللون أن إيران قد تقبل بترتيبات مثل الإشراف الدولي أو النقل المؤقت إلى طرف ثالث، بما يحفظ مبدأ السيادة ويخفف في الوقت ذاته من الضغوط الدولية.

إسرائيل تضغط.. واليورانيوم "خط أحمر"

تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل أن هذا المخزون يمثل تهديدًا مباشرًا، إذ يمكن—من الناحية التقنية—تحويله إلى مادة صالحة للاستخدام العسكري خلال فترة قصيرة.

وقد شدد بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة على ضرورة إخراج هذه المواد كشرط أساسي لأي تسوية.

في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي ذو طابع مدني، رافضة الاتهامات بالسعي لامتلاك سلاح نووي.

موسكو خارج المعادلة مؤقتًا

لم يكن الطرح الصيني الأول من نوعه، إذ سبق أن عرضت روسيا استضافة اليورانيوم الإيراني، إلا أن واشنطن رفضت المقترح.

ويرى مراقبون أن دخول الصين على الخط قد يعيد طرح فكرة "الدولة الثالثة"، لكن ضمن توازنات سياسية مختلفة.

سابقة 2015 تعود إلى الواجهة

يستحضر النقاش الحالي تجربة الاتفاق النووي عام 2015، حين نقلت إيران آلاف الكيلوغرامات من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا.

ويرى محللون أن هذه السابقة تشكل نموذجًا قابلًا للتكرار، لكنها تصطدم اليوم بواقع أكثر تعقيدًا سياسيًا وعسكريًا.

أرقام تعكس حجم التعقيد

تشير التقديرات إلى أن إيران تمتلك، إلى جانب مخزون الـ60%، نحو 180 كيلوغرامًا مخصبًا بنسبة 20%، وأكثر من 6 آلاف كيلوغرام بنسبة 5%.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس تشابك الملف النووي، وتجعل أي اتفاق محتمل أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع الغموض الذي يحيط بآليات الرقابة الدولية بعد تعليق بعض أدوارها.