حريق هائل يضرب "جيرالد فورد" ويكشف خللاً خطيراً في أقوى حاملة أمريكية

كشفت شبكة CNN أن حاملة الطائرات النووية الأمريكية USS Gerald R. Ford واجهت حادثاً خطيراً خلال انتشارها العملياتي في البحر الأحمر، بعدما اندلع حريق كبير على متنها كاد يؤدي إلى أضرار كارثية في واحدة من أهم القطع البحرية التابعة للولايات المتحدة.

ووفق التقرير، اندلع الحريق في مارس الماضي داخل أحد أقسام السفينة، فيما فشل نظام الإطفاء الآلي في الاستجابة للحادث، ما اضطر أفراد الطاقم إلى خوض عملية إخماد يدوية استمرت لساعات طويلة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى أجزاء أخرى من الحاملة.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة من داخل السفينة حجم الأضرار التي لحقت ببعض مرافق الإقامة والخدمات، في حين اضطرت الحاملة إلى تعليق جزء من مهامها العملياتية والتوجه لإجراء إصلاحات مؤقتة قبل استئناف نشاطها.

وتُعد "جيرالد فورد" أحدث وأغلى حاملة طائرات في الأسطول الأمريكي، إذ بلغت تكلفة بنائها نحو 13 مليار دولار، وتمثل حجر الأساس في الجيل الجديد من حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية.

وبحسب التقرير، تخضع الحاملة حالياً لبرنامج صيانة وإصلاحات موسعة، وسط تحقيقات مستمرة لتحديد أسباب الحريق وتعطل أنظمة الإطفاء، فيما تشير التقديرات إلى أنها ستبقى خارج الخدمة لفترة طويلة قبل العودة إلى العمليات البحرية.