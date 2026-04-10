توتر غير مسبوق: كير ستارمر يهاجم ترامب بتصريح غاضب ومفاجئ

في ظل عملية "زئير الأسد"، هاجم رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وقال إنه "سئم" من ارتفاع أسعار الطاقة في العالم - حسبما أفاد "التلغراف" البريطاني. وقال: "العائلات ترى فواتير الطاقة الخاصة بها ترتفع وتنخفض - بسبب تصرفات بوتين وترامب في أنحاء العالم".

ستارمر أضاف وأشار إلى أنه غير راضٍ عن تأثير العملية على غلاء المعيشة المحلي، وأعرب عن معارضته لهجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان: "لا يجب أن تحدث".

في وقت سابق اليوم، أفادت شبكة CNN الأمريكية أنه خلافًا لما زعم كبار مسؤولي إدارة ترامب بأن مضيق هرمز أعيد فتحه أمام حركة ناقلات النفط، هناك على أرض الواقع مؤشرات قليلة تدل على أن الأمور قد تغيرت بشكل كبير في المنطقة.

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة الماضية أن إيران تواصل تشديد مواقفها بشأن المرور في المضيق العالمي، حيث أعلن الأسطول الإيراني للسفن في المنطقة أنها بحاجة إلى تصريح صريح لعبور المضيق، مهدداً بأن أي سفينة ستعمل بدون إذن "سيتم تدميرها".