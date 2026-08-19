هل نحن على أعتاب قمة أخرى؟ رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يرغب في الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - في وقت لاحق من هذا العام، وذلك وفقًا لتقرير نُشر خلال الليل (الأربعاء) في صحيفة "وول ستريت جورنال".

بحسب التقرير، يهدف الاجتماع إلى محاولة استئناف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين، سعياً لإقناع كيم جونغ أون بالتخلي عن برنامج بلاده النووي. وإذا ما عُقد الاجتماع، فسيكون الثاني بينهما، ومن المرجح أن يُعقد في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الموعد المتوقع لمشاركة العديد من القادة في قمة منتدى آسيا والمحيط الهادئ الاقتصادي، التي ستُعقد في مدينة شنتشن الصينية..

كما ذُكر، على مر السنين، رؤساء الولايات المتحدة - باستثناء ترامب كما ذُكر - رفضوا لقاء كيم دون استيفاء شروط مسبقة. ووفقًا للتقديرات، فإن ذلك يُعد محاولة من ترامب لتحقيق أي إنجازات في مجال السياسة الخارجية، وذلك على ضوء الوضع المعقد مع إيران.

على الرغم من أن الرئيس الأمريكي يرى في عقد مثل هذا الاجتماع فرصة إضافية لتجديد الحوار مع كوريا الشمالية، فقد أشار محللون وعدة مصادر أمريكية إلى أنهم لا يتوقعون إحراز تقدم ملموس في هذا الشأن.

وأشاروا أيضًا إلى أن من بين النتائج المحتملة لاتفاق سيئ هو الإضرار بالعلاقات مع الحلفاء في المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية – التي أعربت عن دعمها لمحاولات ترامب. في الوقت الحالي، يمتلك كيم ترسانة نووية لا تزال تتطور وتزداد قوة، وقد تحسنت كثيرًا منذ الاجتماعات التي عقدها مع ترامب خلال ولايته السابقة.

كما هو معروف، في حال عُقد لقاء بالفعل بين الزعيمين – سيكون ذلك اللقاء الرابع بين الاثنين، اللذين التقيا بالفعل في السابق. جرى أول لقاء بينهما في سنغافورة في حزيران/يونيو 2018، حيث وقّع الاثنان خلاله على مذكرة تفاهم بين البلدين.

الاجتماع الثاني عقد في فبراير 2019 في هانوي في فيتنام، وتم عقد اجتماع آخر في 30 يونيو 2019. كان ذلك حدثاً تاريخياً، إذ خلال لقائهما في يونيو 2019، الذي جرى في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، عبر ترامب إلى أراضي كوريا الشمالية. هذا يعني أنه أصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يزور ذلك البلد.