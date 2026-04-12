مفاوضات بلا نتيجة: فانس يقر بفشل الاتفاق مع إيران

نائب رئيس الولايات المتحدة جي. دي. فانس أعلن الليلة (الأحد) أن المحادثات مع الوفد الإيراني في باكستان لم تسفر عن نتائج - وغادر مع الوفد الأمريكي عائداً إلى الولايات المتحدة. "سنعود بدون اتفاق، هذه أخبار سيئة لإيران".

قال نائب الرئيس إن المفاوضات مع إيران شابتها عيوب، "لأنها اختارت عدم قبول شروط الولايات المتحدة". وأضاف: "كنا مرنين بما فيه الكفاية، ويجب عليه أن يرى دليلاً إيجابياً على أن الإيرانيين لن يسعوا للحصول على أسلحة نووية. جئنا إلى هنا بعرض بسيط جداً - وهذا هو عرضنا النهائي والأفضل".

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك ثلاث نقاط خلاف رئيسية متبقية بين الجانبين: فتح مضيق هرمز، حيث يطالب الإيرانيون بأن يتم ذلك فقط بعد التوصل إلى اتفاق نهائي؛ 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض؛ والمطالبة بالإفراج عن 27 مليار دولار من الأموال المحتجزة والمجمدة في الخارج.

مصدر مطلع على التفاصيل قال لوكالة الأنباء الإيرانية تسنيم إنه لن يطرأ أي تغيير على الوضع القائم في مضيق هرمز – طالما أن الولايات المتحدة لا توافق على عرض "معقول". مصدر مقرب من الوفد الإيراني ادعى أن الأمريكيين "طالبوا خلال المفاوضات بما لم يتمكنوا من تحقيقه في الحرب".

قالت وزارة الخارجية الإيرانية عن تفجير المحادثات إن الخلافات كانت حول ثلاثة مواضيع مختلفة، لكنها لم تذكر ما هي. "أجرينا المفاوضات في أجواء من عدم الثقة والريبة. لم نتوقع التوصل إلى اتفاق في جولة مفاوضات واحدة"، جاء في البيان.

قال ترامب الليلة، في إشارة إلى المحادثات مع إيران، إنّه لا يهم إذا كان ستكون هناك صفقة أم لا - "في كلتا الحالتين نحن ننتصر". وأضاف الرئيس الأمريكي مُطلقًا تهديدًا باتجاه الصين: "إذا قامت بنقل أسلحة لإيران، ستكون في مشكلة".

أمس أبلغنا في مجلة السبت أن إسرائيل تتابع التطورات في المفاوضات، وأن هناك استعداداً لاحتمال العودة للقتال إذا انهارت المحادثات.