إنجاز مهم لإسرائيل في لاهاي: محلل الشؤون القانونية في القناة العبرية، أفيشاي غرنتسايغ، نشر الأحد ، أن الإجراءات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بخصوص الادعاءات بجرائم حرب في غزة، سيتم تأجيلها لمدة لا تقل عن 36 شهراً.

كما ذُكر، كان من المقرر أن تُعقد جلسة الإثباتات والأدلة قريبًا – لكن جنوب أفريقيا طلبت 18 شهرًا من أجل تقديم رد على لائحة الدفاع.

إسرائيل لم تعارض، بشرط أن يُمنح لها حق الرد على الرد. المعنى هو أن المحكمة أجلت فعلياً كل الإجراء ثلاث سنوات. علمت i24NEWS أن هناك تفاهمات مختلفة بين دول مختلفة خلف الكواليس.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية في ردها: "قضية 'الإبادة الجماعية' التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تفتقر لأي أساس تنهار – حيث طلبوا تمديداً استثنائياً مدته 18 شهراً (!) لتقديم مرافعاتهم، ولن تنتهي المرافعات الخطية قبل عام 2029. كل الادعاءات حول 'الاستعجال' تحولت الآن إلى طلبات هادئة من جنوب أفريقيا لكسب المزيد من الوقت. هذه القضية لم تتعلق يوماً بالحقائق. لقد كانت دائماً حملة دعائية من جنوب أفريقيا لخدمة حماس تحت غطاء إجراء قانوني."