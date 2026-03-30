إسبانيا تشدد الإجراءات وتغلق المجال الجوي أمام المقاتلات الحربية الأمريكية

اتخذت الحكومة الإسبانية اليوم (الاثنين) خطوة غير اعتيادية وأغلقت مجالها الجوي ومنعت استخدام قواعدها العسكرية للطائرات المشاركة في القتال ضد إيران. يشمل القرار حظراً شاملاً على هبوط، إقلاع أو تزويد طائرات حربية بالوقود في القاعدتين الاستراتيجيتين "روتا" و"مورون".

في أعقاب هذه الخطوة، وبالتنسيق مع الحكومة في مدريد، ألغت واشنطن خطة نشر قاذفات ثقيلة من طراز B-52 وB-1 في قاعدة مورون، التي تُعتبر نقطة لوجستية حيوية بالنسبة لسلاح الجو الأمريكي.

بالتزامن مع التوتر مع الولايات المتحدة، هاجم رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

صرح سانشيز أنه في الساعات المبكرة من يوم أمس تم تجاوز "خط أحمر جديد" بعد مقتل جندي من قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم في لبنان. وتطالب إسبانيا الآن بتوضيحات فورية بشأن مصدر إطلاق النار، وتدعو حكومة إسرائيل إلى وقف الأعمال العدائية في المنطقة.

"الهجمات ضد بعثات حفظ السلام هي عدوان غير مبرر ضد المجتمع الدولي"، صرّح سانشيز الذي أعرب عن تعازيه لعائلة الجندي القتيل. قوة اليونيفيل تعمل في جنوب لبنان بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، وتعد إسبانيا واحدة من المساهمين الرئيسيين بالعنصر البشري في هذه المهمة.