وزير الحرب الأمريكي:" اليوم ستشهد إيران أعنف الضربات منذ بدء التصعيد"

صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست اليوم (الخميس) في بيان في البنتاغون، حيث قدّم مراجعة حول الحرب مع إيران. أوضح أن "الأهداف بقيت واضحة منذ اليوم الأول: تدمير منظومة الصواريخ، منع السلاح النووي ووقف القدرات التصنيعية المستقبلية للنظام في طهران". وأضاف أن الولايات المتحدة في طريقها إلى نصر كامل وفق شروطها، وفقط الرئيس ترامب "هو من سيحسم متى ستتحقق الأهداف، ولا يوجد لهذا جدول زمني".

"جميع عائلات القتلى قالوا لنا - احترموا تضحيتهم وأكملوا العمل. نحن سنحترم طلباتهم"، حيث بدأ الجست حديثه بالإشارة إلى الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا حتى الآن خلال الحملة. وتطرق أيضًا إلى الانتقادات الداخلية في الولايات المتحدة وقال: "الضغط على ترامب لن يتوقف، نحن نعلم أن هناك أشخاصًا في وسائل الإعلام يريدون أن يفشل. لذلك أنا أتحدث مباشرة إلى الشعب الأمريكي".

هيجيست قدّم بيانات صعبة من ناحية النظام الإيراني، وادعى أن القدرات العسكرية للدولة تلقت ضربة قاسية: "أنظمة الدفاع الجوي لديهم سُحِقَت، أنظمة الصواريخ دُمِّرَت. أصبنا مئات القواعد الصناعية، وربّما تضررت قدرتهم الإنتاجية بالشكل الأصعب على الإطلاق".

بحسب قوله، فقدت إيران معظم قوتها الهجومية: "كانوا سيطلقون المزيد لو استطاعوا، لكنهم ببساطة غير قادرين. قدرات الإطلاق لدى إيران، سواء الصواريخ أو الطائرات المسيّرة، انخفضت بنسبة 90%. وأسطولهم؟ لم يعد موجودًا ببساطة". وأضاف الجسات أن اليوم من المتوقع أن يكون "يوم الضربات الكثيفة جدًا على إيران" منذ بداية العملية.

في تصريحاته رفض الادعاءات بأن الولايات المتحدة تنجر إلى حرب بلا جدوى: "كل الأحاديث عن 'حرب أبدية' أو 'مستنقع غائر' لا يمكن أن تكون أبعد عن الحقيقة. هذه ليست هذه الحرب. الرئيس يعرف أفضل - هذا غضب ملحمي مركز ومحدد."

وأشار إلى أن العملية تدار تحت سياسة "أمريكا أولاً" وهاجم الموقف الأوروبي: "على الناس أن يشكروا ترامب على العمل الذي يقوم به من أجل العالم الحر. دول أوروبا حليفات جاحدات".

بالإضافة إلى ذلك، ربط هيغست بشكل مباشر بين النظام في طهران وبين التنظيمات الإرهابية في المنطقة: "إيران زودت حماس وباقي وكلائهم بالمعلومات، الأنفاق والصواريخ. نحن نطاردهم دون كلل، والنتائج تتحدث عن نفسها. لعقود من الزمن، إيران ضخت الأموال للإرهاب، والآن نحن نطاردهم واحدًا تلو الآخر".

وقد أكد أن التهديد النووي يبقى على رأس الأولويات: "النظام يرفض التخلي عن البرنامج النووي - وهذا تهديد مباشر لأمريكا وللعالم. إيران كانت تهديدًا لمدة 47 عامًا، وأهم صادراتها هو الإرهاب برعاية الدولة. نحن نقاتل من أجل الانتصار، ونحن ننتصر بشروطنا".

بالإضافة إلى ذلك أوضح أنه لا يوجد موعد نهائي لإنهاء الحرب، "ترامب سيقرر". كما أشاد بحليفات الولايات المتحدة قائلاً: "إسرائيل ترغب، قادرة وحليف قوي. دول الخليج أيضاً تساعد في الجهود ضد إيران. قطر، البحرين، الإمارات، السعودية – يفتخرون بالوقوف إلى جانبها". وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة الإنترنت في إيران: "نحن نراقب وضع الإنترنت – قمنا باتخاذ إجراءات لن أفصلها هنا. النظام يحاول أن يمنع العالم من رؤية ما يحدث، ونحن نعمل على ذلك".

أضاف هيغست: "نحن نمسك بالأوراق الرابحة. لدينا أهداف - وهي واضحة. لحلفائنا أهدافهم الخاصة. إسرائيل أرسلت تحذيراً والرئيس أوضح ذلك - عندما تهاجم كارج'... الولايات المتحدة تسيطر على مصير هذه الدولة".

رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين أضاف أن "القيادة المركزية ملتزمة بتحقيق أهدافنا - كل يوم نقوم بضربات أعمق داخل الأراضي الإيرانية". كما قال: "نستمر في ضرب مخازن الألغام ومخازن الأسلحة البحرية – والضغط سيستمر. الولايات المتحدة ألقت الليلة الماضية خمسة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات، أو تهاجم في العراق ميليشيات إيرانية تشكل تهديدًا". وأكد أن الجيش هاجم أيضًا أكثر من 90 هدفًا عسكريًا في جزيرة خارك، بالقرب من الخليج الفارسي.