وفقًا لتقرير يُنشر اليوم (الخميس) في صحيفة التايمز البريطانية، هدد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، رئيس وزراء بريطانيا، آندي برنهام، لمنعه من اتخاذ خطوات ضد إسرائيل. وقال الرئيس: "إذا فرضتم عقوبات على الضفة الغربية، بما في ذلك على منتجات من يهودا والسامرة، فإن ذلك سيفتح حربًا تجارية".

أُثيرت أمس مخاوف من مقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل عام، وذلك عقب تقرير آخر، أيضًا في صحيفة التايمز، عن نية رئيس الوزراء بيرنهام فرض عقوبات على الضفة الغربية. بيرنهام يرغب في اتخاذ موقف أكثر تشددًا في هذا الموضوع مقارنة بكير ستارمر، لكن حزب العمال لا يزال منقسمًا بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها فعليًا.

في هذا السياق، نُشر في وقت سابق اليوم أن إسرائيل تدرس طرد جهات رسمية بريطانية وربما جهات أوروبية إضافية من مركز التنسيق لشؤون قطاع غزة بقيادة الولايات المتحدة في كريات جات، وذلك كرد فعل على الانتقادات الموجهة لسياسة الحكومة. وزير الخارجية البريطاني ميليباند أعلن بالفعل أنه سيعلن قريباً عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد توسيع الاستيطان في الضفة، وقد علمنا أنه بعد مكالمة هاتفية صعبة بين الوزير البريطاني ونظيره الإسرائيلي قبل حوالي أسبوع رفض ساعر إجراء مكالمة هاتفية أخرى من ميليباند.

أفاد عدد من الجهات المطلعة على الموضوع أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأسابيع الأخيرة طرد بريطانيا من "مركز الدعم الدولي لغزة" (IGSC)، وهو المقر متعدد الجنسيات الذي أُقيم لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بوساطة الولايات المتحدة. وأشار بعض المصادر إلى أن خطوات مماثلة تم النظر فيها أيضًا ضد إيطاليا وألمانيا.

المركز الكائن كما ذُكر في كريات جات يُدار من قبل ضباط جيش أمريكيين يعملون إلى جانب جيش الدفاع الإسرائيلي وعشرات الممثلين العسكريين والدبلوماسيين من حوالي 50 دولة ومنظمة دولية. وزير الخارجية، جدعون ساعر، أعلن هذا الأسبوع عن طرد ممثلي هولندا من المركز بسبب الخطوة الهولندية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية من يهودا والسامرة. على عكس هولندا، التي لديها تمثيل هامشي في الآلية، في حالة بريطانيا يدور الحديث عن خطوة أكثر أهمية بكثير وعن وجود أكثر بروزًا لحوالي 14 من أعضاء الطاقم، معظمهم ضباط ودبلوماسيون.