"ساعدنا على إيقاف الحرب": السيسي يدعو دونالد ترامب إلى التدخل

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نداءً مباشرًا إلى دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأثناء حديثه يوم الاثنين في القاهرة خلال مؤتمر مخصص للطاقة، حث الزعيم الأمريكي على استخدام نفوذه لوقف التصعيد العسكري الجاري.

« أوجّه كلامي للرئيس ترامب لأقول له: لا أحد غيرك يمكنه وقف الحرب في الخليج (...) أرجوك، ساعدنا على وقف الحرب، أنت قادر على ذلك »، صرّح عبد الفتاح السيسي في رسالة جمعت بين الجدية والاستعجال.

يأتي هذا التدخل في سياق توترات شديدة، تميّزت بتصاعد الضربات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اضطرابات كبرى في منطقة الخليج. وتحاول مصر، باعتبارها لاعباً رئيسياً في العالم العربي، أن تتموضع كصوت يدعو إلى خفض التصعيد، مع التحذير في الوقت نفسه من العواقب الاقتصادية والأمنية لنزاع طويل الأمد.

إلى جانب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، شدد السيسي على ضرورة إيجاد حل سياسي بشكل عاجل لتجنب تفاقم الأزمة. فالصراع يهدد بالفعل الاستقرار الإقليمي، وكذلك تدفقات الطاقة العالمية، لا سيما عبر مضيق هرمز، الذي يُعد نقطة محورية في تجارة النفط.