خلال الأسابيع الأخيرة، وجه رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي اتهامات حادة ضد روسيا، مفادها أنها تساعد بشكل نشط إيران في هجماتها ضد إسرائيل. في مقابلة مع وكالة الأنباء AP، كشف زيلنسكي أن الاستخبارات الروسية نقلت إلى طهران معلومات مفصلة عن قطاع الطاقة الإسرائيلي بهدف تمكين ضرب دقيق للأهداف الاستراتيجية. تفاصيل من تقرير وكالات الاستخبارات الأوكرانية، الذي حصلت i24NEWS على مضمونه، تكشف حجم التعاون العميق بين روسيا وإيران ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية.

بحسب تقرير استخباراتي أوكراني، زودت روسيا إيران بقائمة تضم 55 هدفاً استراتيجياً للطاقة في إسرائيل، تشمل صوراً فضائية وإحداثيات دقيقة. وتؤكد الاستخبارات الأوكرانية أن استهداف هذه الأهداف يهدف إلى إحداث أزمة طاقة غير مسبوقة في إسرائيل، تتضمن انقطاعات مطولة للتيار الكهربائي وانقطاعات واسعة النطاق. ويقدر الروس أنه نظراً لعزلة شبكة الكهرباء الإسرائيلية عن الدول المجاورة، فإن استهداف حتى بعض المكونات الرئيسية لن يسمح بتعويض النقص عبر استيراد الكهرباء من الخارج، ما سيؤدي إلى انهيار الأنظمة التقنية.

قائمة الأهداف مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية: مفترقات طرق حاسمة للإنتاج تؤثر على عمل النظام بأكمله، مراكز حضرية وصناعية كبيرة في وسط البلاد، ومنشآت محلية تضمن عمل محطات الطاقة والمناطق الصناعية. الهدف الأول في القائمة هو محطة توليد الكهرباء "أوروت ربين" في مدينة حديرا. الاتهامات تنضم إلى تقارير سابقة من زيلينسكي، جاء فيها أن روسيا قد نقلت بالفعل إلى إيران طائرات مسيرة صُنعت على أراضيها من أجل استهداف مواقع مختلفة في الشرق الأوسط، كجزء من تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين.

بينما يرفض كبار المسؤولين في روسيا هذه الادعاءات ويصفونها بأنها لا أساس لها، تصر أوكرانيا على أن التعاون الاستخباراتي والعسكري يهدف إلى خدمة مصلحة روسية واضحة. وبحسب كييف، فإن موسكو تسعى إلى تقوية حليفتها الإيرانية وإطالة أمد النزاع في الشرق الأوسط، وكل ذلك بهدف تحويل انتباه المجتمع الدولي عن الحرب الدائرة في أوكرانيا.

رداً على ما نشرته قناة i24NEWS هذا المساء وعلى تصريحات زيلينسكي، رفض سفير روسيا في إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، بشدة ادعاءات رئيس أوكرانيا زيلينسكي ووصفها بأنها "معلومات كاذبة واختلاق". شدد فيكتوروف على أن روسيا وإسرائيل تقيمان علاقات أمنية مكثفة منذ زمن طويل، ونفى الاتهامات حول نقل معلومات استخباراتية إلى إيران، مشيراً إلى أن مواقع القواعد والمنشآت المدنية هي على أي حال معلومات عامة معروفة للجميع. ووفقاً للسفير، فإن زيلينسكي يروج لأقوال كاذبة في محاولة لإعادة اهتمام المجتمع الدولي بأوكرانيا، بعد أن تحولت الأنظار العالمية إلى المواجهة مع إيران.