سفينة “الفيروس الغامض” تصل إلى تينيريفي وسط إجراءات حجر صحي مشددة

تفشي فيروس "هاتنا" على متن سفينة الرحلات البحرية "MV Hondius" لا يزال يثير القلق في جميع أنحاء العالم. وصلت السفينة المعزولة اليوم (الأحد) إلى تينيريفي ورست قبالة ميناء غراندية دي أبونا. سترسو قوارب صغيرة لتنقل الركاب وبعض أفراد الطاقم إلى الشاطئ من أجل الدخول إلى الحجر الصحي، ومن ثمّ - رحلة جوية إلى بلدانهم الأصلية.

جزء من طاقم السفينة، وكذلك جثة المتوفى بسبب الفيروس، سيبقون على متن السفينة، ومنها سيواصلون إلى هولندا، حيث ستخضع السفينة للتعقيم. خبراء فحصوا السفينة بعد وصولها إلى تنريفي ولم يعثروا على قوارض على متنها.

وفي غضون ذلك، تم العثور على مريضين إضافيين خلال نهاية الأسبوع. كما ذكر، الرجل أصيب بالمرض بعد أن غادر السفينة، وامرأة أصيبت بالمرض بعد أن جلست بجانب مسافر مصاب في الطائرة. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن احتمال إصابة عامة السكان بالفيروس منخفض، لكن الموجودين على السفينة معرضون لخطر متوسط.

كما هو معلوم، ثلاثة ركاب كانوا على متن السفينة MV Hondius توفوا، عندما تم تأكيد أن أحدهم حامل للفيروس النادر. خمسة ركاب آخرين على السفينة أظهروا أعراض المرض، من بينهم أربعة ثبتت إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية. ويشتبه في أن الحالة المؤكدة الأولى للفيروس أُصيبت قبل الصعود إلى السفينة، أو خلال الإبحار في الأرجنتين وتشيلي، حيث منشأ الفيروس.

تقوم جهات صحية في عدة دول بفحص أشخاص كانوا على السفينة أو كانوا على تواصل وثيق مع أولئك الذين كانوا عليها. منظمة الصحة العالمية قالت إن الخطر على السكان بشكل عام منخفض. غادرت السفينة سواحل غرب إفريقيا يوم الأربعاء وعلى متنها حوالي 150 راكبًا وأفراد طاقم. تم الإبلاغ لأول مرة عن تفشي المرض في الثاني من مايو، بينما كان 34 آخرون قد غادروا السفينة بالفعل.