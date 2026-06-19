مفاوضات معلّقة: لماذا لم تُعقد جلسة اليوم بين واشنطن وطهران؟

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية صباح اليوم (الجمعة) أن المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران لن تُعقد اليوم، بعد أن أبلغت إيران أنها لن تحضر المحادثات في سويسرا بسبب الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. كما أعلن نائب رئيس الولايات المتحدة، جي دي فانس، أن المحادثات قد تم تعليقها.

من مكتب فانس جاء: "خطط المحادثات التقنية المقبلة لم تُحسم نهائيًا بعد، وكان الوفد الأمريكي مستعدًا للانطلاق في أول فرصة متاحة. لكن الجوانب اللوجستية لهذا التفاوض لم تكن يومًا بسيطة أو متوقعة. حتى الآن، نائب الرئيس لن يغادر الليلة. سنبلغكم فور توفر تحديث ملموس بشأن الخطوات القادمة. نحن نتطلع لبدء المحادثات التقنية في أقرب وقت ممكن".

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو وجّه انتقادات للسلوك الأمريكي تجاه إسرائيل، حيث كتب على شبكة X: "أود أن أشكر الجيش الإسرائيلي والموساد وإسرائيل على قتل قادة حزب الله الذين قتلوا الكثير من الأمريكيين. هذا عمل صعب وقذر. أمريكا والعالم أكثر أماناً بفضل تضحياتكم".

في وقت سابق، أفادت قناة "الميادين" المقربة من حزب الله بأن الوفد الإيراني علّق سفره لمحادثات النووي "بسبب الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان". وأضافت أن إيران حذرت الولايات المتحدة: "لبنان يعتبر محورياً بالنسبة لها لعقد المفاوضات".

سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، أوضح في منشور على منصة X أن "إسرائيل لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة. إذا لم ينتهك حزب الله الاتفاق، فسوف يبقى سارياً. في جميع الأحوال، تحتفظ إسرائيل بحقها في الرد على الهجمات ضدها وإحباط التهديدات على أراضيها ومواطنيها وجنودها." في هذه الأثناء، يواصل حزب الله انتهاك التفاهمات.

https://x.com/i/web/status/2067826143881842723 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في الأمس، قبل أربع وعشرين ساعة من مراسم توقيع مذكرة التفاهم في جنيف، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر، وذلك كجزء من محاولة لصد الضغوط من واشنطن فيما يتعلق بحرية العمل في لبنان ومنطقة العازل. في القدس يشعرون بالقلق من مذكرة التفاهم ويوضحون: "لن ننسحب من منطقة الأمان".

سيحاول رئيس الوزراء، مع وزراء الكابينت المصغر وكبار مسؤولي الأمن، إيجاد حل للنقطة الأكثر إلحاحاً على جدول الأعمال - المعركة للحفاظ على حرية العمل الإسرائيلية في لبنان، وخاصة الاستمرار في السيطرة على منطقة العازل في جنوب البلاد.

مصدر إسرائيلي أفاد: "نحن نحاول التأثير، ولسنا متأكدين إذا كان ذلك سيساعد". في القدس تسود حالة من عدم اليقين حول موقف ترامب الدقيق، ولذلك يحاولون التأثير قدر الإمكان على صياغة التفاهمات بعد أن لم تؤدِ الجهود حتى الآن إلى النتيجة المرجوة. نتنياهو أوضح اليوم موقفه بشكل قاطع: "لن نخرج من منطقة الأمان طالما أن الاحتياجات الأمنية تتطلب ذلك".