طالب ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد المؤسسين الرئيسيين لبرنامج MAGA "أمريكا أولا"، وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) بطرد نجل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإرساله إلى الخطوط الأمامية للقتال في الحرب الجارية مع إيران.

وجاءت تصريحات بانون خلال مشاركته في مؤتمر CPAC في تكساس، وكذلك على برنامجه الإذاعي War Room، حيث انتقد ما وصفه بـ"إرسال النخبة للآخرين للقتال"، وحث الدول العربية الحليفة، بما في ذلك الإمارات وقطر والسعودية، على إرسال قوات للمشاركة. وقال بانون: “أين القوات الجوية العربية؟ أين الإمارات وقطر؟ أريد أن أرى طائراتهم وصواريخهم. جزء من كونكم تحت حماية الولايات المتحدة هو أن تقفوا عندما يدق الإنذار”.

وأضاف بانون أن الإمارات والسعودية وقطر يجب أن تسهم بقواتها، محذرًا من الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة لحمايتهم: “أنتم تحت حماية أمريكية، لكن جزء من الحماية هو أن تقوموا بدوركم عند الطوارئ. يجب أن يشاركوا مباشرة في العمليات، وليس فقط الانتظار والمطالبة بالدعم” كما دعا بشكل محدد إلى وضع يائير نتنياهو، البالغ من العمر 34 عامًا والمقيم في ميامي، في “الموجة الأولى” للقتال.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد أمريكي محتمل على الأرض، مع وجود آلاف من مشاة البحرية ووحدات المظليين الأمريكية في الشرق الأوسط، بعد أن أسفرت الحملة المشتركة الأمريكية الإسرائيلية عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين.