ترامب يكشف: محادثات لإنهاء القتال مع إيران خلال أيام

تصريح دراماتيكي: أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الاثنين) في منشور كتبه على شبكة Truth Social أنه خلال اليومين الأخيرين جرت محادثات مع إيران - وأمر بتأجيل الهجمات على محطات الطاقة. ومع ذلك، في إيران يدعون: لا توجد محادثات مع ترامب. بعد الإعلان تم تسجيل انخفاض حاد في سعر النفط.

"يسرني أن أبلغ أن الولايات المتحدة أجرت خلال اليومين الأخيرين محادثات جيدة وبنّاءة مع إيران، بشأن حل كامل ونهائي للأعمال العدائية في الشرق الأوسط"، كتب، "واستناداً إلى نبرة هذه المحادثات التي كانت عميقة ومفصلة، أمرتُ وزارة الحرب بتأجيل أي هجوم عسكري ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام".

وأضاف أن هذه المحادثات من المتوقع أن تستمر في الأيام القريبة القادمة. "تأجيل الهجمات - مرهون بنجاح الاجتماعات والمناقشات"، شدد قائلاً، "يمكن وصف ما يحدث الآن في إيران بأنه تغيير نظام."

كما ذُكر، الإعلام الإيراني نشر نفيًا لتصريحات ترامب: "لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة. هو تراجع بعد أن سمع تهديداتنا".

لاحقاً، أجرى ترامب مقابلة مع فوكس بيزنس وقال: "إيران تريد صفقة. من الممكن أن تتم في غضون خمسة أيام أو أقل، والمحادثات جرت الليلة الماضية".

سيرغي لافروف وعباس عراقجي، وزراء خارجية روسيا وإيران، تحدثوا هاتفيًا لبحث الحرب، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية. الجانب الروسي شدد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوصل إلى تسوية سياسية.

بالإضافة إلى ذلك، قطر ليست منخرطة في أي جهود وساطة بين طهران وواشنطن، بحسب ما أفاد دبلوماسي قطري لشبكة CNN. وقال الدبلوماسي: "نحن نركز حالياً على حماية دولتنا والتعامل مع الوضع الذي نشأ نتيجة الهجمات الإيرانية على منشآت الغاز القطرية".

كما رحبت أيضًا حكومة بريطانيا بالإعلان الأخير للرئيس ترامب. وقال متحدث رسمي باسم كير ستارمر: "أي تقرير عن محادثات بناءة هو أمر مرحب به". وأضاف متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: "لطالما أكدنا أن الحل السريع للحرب هو مصلحة عالمية"، وأضاف: "هناك حاجة خاصة لإعادة فتح مضيق هرمز".

كما هو معلوم، نشر رئيس الولايات المتحدة في الليلة بين السبت للأحد منشورًا على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social، تضمن تهديدًا كبيرًا ضد إيران. كتب ترامب أنه إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز في اليومين القادمين - ستقوم الولايات المتحدة بتدمير محطات الطاقة في البلاد.

في المنشور المذكور كتب ترامب أن أمام إيران "48 ساعة من لحظة نشر المنشور لفتح مضيق هرمز، وإلا فإن الولايات المتحدة 'ستضرب وتدمر جميع محطات الطاقة لديهم، وستبدأ بأكبر محطة'".

محمد عارف، نائب رئيس إيران، هدد قائلاً: "الكهرباء ستُقطع عن مناطق عديدة في المنطقة، إذا قام ترامب بقصف محطات الطاقة الإيرانية. لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا وعن وطننا، ونحن من سنقرر متى وكيف ستنتهي هذه الحرب."

بعد عدة ساعات، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن دول الخليج حذرت ترامب من تنفيذ الإنذار النهائي. ووفقًا للتقرير، أشارت هذه الدول إلى إدارة ترامب أن "إجراء كهذا سيؤدي إلى رد انتقامي من طهران - مما سيعرض منشآتنا للطاقة وتحلية المياه للخطر ويهدد الاقتصاد العالمي بأسره".

أفيد أيضًا أن جهات من عدة دول في الخليج أعربت في الأيام الأخيرة عن غضبها من الشعور بأنه ليست لديهم أي تأثير على القرارات الأمريكية في هذا الشأن، رغم استثمار الكثير من الوقت والمال في القضية.