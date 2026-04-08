حكيم زياش يتحدى بن غفير: "لا نخاف الصهيونية" وتصريحات تشعل الجدل

أثار اللاعب المغربي حكيم زياش تفاعلًا واسعًا بعد تصريحات نشرها عبر حسابه على إنستغرام، أكد فيها أنه "لا يخاف الصهيونية"، وذلك ردًا على تهديدات وجهها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وجاءت تصريحات زياش عقب نشره صورة لبن غفير أثناء احتفاله بإقرار قانون في الكنيست يتعلق بعقوبة الإعدام، حيث تساءل:"هل سيقول هذه المرة إن ذلك دفاعا عن النفس؟"

من جانبه، رد بن غفير باتهام زياش بـ"معاداة السامية"، مؤكدًا أن إسرائيل "لن تتعامل بحذر مع أعدائها"، في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا.

وفي السياق، أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي تضامنه مع زياش، معتبرًا أن مواقفه تعكس دعمًا للقضية الفلسطينية، ورافضًا التهديدات التي وُجهت إليه.