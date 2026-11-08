رسميًا.. الاتحاد المصري يقيل حسام حسن ويكشف هوية المدرب الجديد للفراعنة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب المنتخب الوطني الأول، وتعيين علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، خلفًا له، بعد أيام من الجدل والانتقادات التي رافقت مدرب الفراعنة خلال الفترة الأخيرة.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، إن القرار جاء بعد دراسة الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثيرات سلبية على صورة المنتخب واستقراره.

وأكد الاتحاد أن مصلحة المنتخب الوطني والحفاظ على استقراره تمثلان أولوية قصوى، معلنًا توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري، وفقًا لبنود العقد، مع تقدير الجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم المسؤولية.

وكانت مصادر مصرية قد كشفت لموقعي «العربية.نت» و«الحدث.نت» أن الاتحاد استقر على إقالة حسام حسن، على خلفية الخلافات العائلية الأخيرة المرتبطة به، وما صاحبها من انتقادات واسعة.

وأضافت المصادر أن الاتحاد أبلغ علي ماهر بقرار تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب عقب انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا أمام أبو قير للأسمدة في بطولة كأس مصر، مع منحه حرية اختيار الجهاز الفني المعاون.

وجاء الإعلان بعد ساعات من دعوة الاتحاد وسائل الإعلام والجماهير إلى دعم المنتخب والالتفاف حوله خلال المرحلة المقبلة، في ظل الجدل بشأن مستقبل الجهاز الفني، بينما اكتفى حسام حسن برد مقتضب على استفسار «العربية.نت» و«الحدث.نت»، قائلًا: «خليها على الله».

وفي سياق متصل، كشف إبراهيم حسن، مدير المنتخب وشقيق المدرب المقال، عن تعرض حسام حسن لأزمات صحية خطيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه نجا من الموت بعد إصابته بذبحة صدرية حادة وأزمات قلبية متكررة خلال المعسكرات والمباريات الرسمية.

وأوضح إبراهيم حسن، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، أن شقيقه تعرض لوعكات صحية استدعت التدخل بالصدمات الكهربائية لإنقاذه، قبل أن يخضع لعملية تركيب دعامات في القلب، ثم يعود إلى غرفة العمليات بعد شهر واحد لإجراء جراحة ثانية وصفها بالبالغة الدقة.

كما واجه حسام حسن انتقادات على خلفية خلافاته الزوجية، فيما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء الماضي، منعه من الظهور في جميع وسائل الإعلام داخل البلاد.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، في أول استحقاق يواجه الجهاز الفني الجديد مع المنتخب.