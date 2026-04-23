هل يتم استبعاد إيران من كأس العالم لصالح إيطاليا؟ مقترح يشعل الجدل

قال باولو زامبولي، المبعوث الأميركي الخاص للتعاون الدولي، في مقابلة صحفية إنّه اقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو دراسة إمكانية مشاركة منتخب إيطاليا بدلاً من منتخب إيران في بطولة كأس العالم المقبلة، التي تنطلق خلال أقل من شهرين.

وأوضح زامبولي، في تصريحاته لصحيفة “فايننشال تايمز”، أنّه يرى في مشاركة المنتخب الإيطالي إضافة فنية كبيرة للبطولة، مشيرًا إلى تاريخه الكروي الحافل وتتويجه بأربعة ألقاب عالمية، رغم عدم تأهله إلى النسخة الحالية من التصفيات.

ويأتي هذا الطرح في وقت لم ينجح فيه المنتخب الإيطالي في بلوغ كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد خسارته في الملحق أمام منتخب البوسنة.

في المقابل، ما زالت مشاركة منتخب إيران في البطولة محل نقاش، في ظل تداعيات الحرب الأخيرة التي اندلعت قبل نحو شهر ونصف. وكان رئيس الفيفا قد أكد سابقًا أنه ناقش الملف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي شدد على أن المنتخب الإيراني لا يزال مدعوًا للمشاركة في البطولة.

لكن وزير الرياضة الإيراني، أحمد دُنْجْمالي، صرّح بأن الظروف الحالية قد تعيق مشاركة المنتخب بسبب صعوبات لوجستية تتعلق بالسفر إلى الولايات المتحدة، دون صدور قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب إيران في مجموعة تضم بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، على أن تُقام جميع مباريات المجموعة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

ويُتوقع أن يثير هذا المقترح مزيدًا من الجدل داخل الأوساط الرياضية، في ظل حساسية ربط الاعتبارات السياسية بمسار البطولات الدولية الكبرى.