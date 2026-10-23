خطفت مسابقة دوري أبطال أوروبا الأضواء بأمطار غزيرة من الأهداف في جولتها الثالثة، متوجةً مشهداً صاخباً شهد صراعات نارية وعروضاً هجومية كبرى؛ أبرزها اكتساح بطل أوروبا في آخر موسمين، باريس سان جيرمان، لنظيره برشلونة، وتعادل قمة "أليانز أرينا" بين بايرن ميونخ وأرسنال الإنجليزي بهدفين لمثلهما، وصولاً إلى جاهزية ريال مدريد الذي حصد رباعيته الثالثة على التوالي أوروبياً بالفوز على لايبزيغ الألماني (4-1).

أرسنال يفرض إيقاعه وبايرن يعاني الغيابات

وفي قراءة تحليلية للمشهد الأوروبي، أشار المحلل الرياضي شربل هلون إلى النضوج الكبير الذي بات يمتاز به نادي أرسنال تحت قيادة ميكيل آرتيتا، مؤكداً أن الفريق الإنجليزي أثبت قدرته التنافسية العالية على قمة القارة. في المقابل، تأثر بايرن ميونخ بغياب أبرز نجومه إلى جانب هاري كين، مثل أوليسيه، وهو ما انعكس على مجريات اللقاء الذي انتهى بالتعادل العادل (2-2) في معقل العملاق البافاري.

كلاسيكو الأرض.. صراع التكتيك والجاهزية

تتجه الأنظار بقوة نحو قمة الجولة العاشرة المرتقبة على ملعب "كامب نو"، حيث يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة تحبس الأنفاس. وتكتسب المواجهة أبعاداً استثنائية مع تواصل الصراع الفني والتكتيكي، وسط عودة ريال مدريد لتحقيق سلسلة نتائج قوية وسجل تهديفي يضم ثلاثة انتصارات متتالية برباعيات (أمام روما، فياريال، ولايبزيغ)، تزامناً مع العهد الثاني للمدرب جوزيه مورينيو على رأس الإدارة الفنية للملكي.

على الصعيد المقابل، يدخل برشلونة اللقاء تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، متسلحاً بمنظومة هجومية ضاربة سجلت حتى الآن 50 هدفاً، وأداء جماعي متماسك يراه الخبراء متفوقاً من حيث الترابط مقارنة بالاعتماد الملكي على الهدّات المرتدة السريعة.

أزمة الإصابات وحسابات "فليك"

رغم التحديات التي تواجه النادي الكتالوني على صعيد الإصابات — وتحديداً غياب المدافع إيريك جارسيا — يقلل المحللون من حجم القلق؛ إذ يُنظر إلى إدارة فليك لمباراة باريس سان جيرمان الأخيرة على أنها كانت "متحفظة" وموجهة ذهنياً لتأمين البدلاء وإراحة الركائز مثل بيدري ورافينيا تحضيراً لمعركة الكلاسيكو. ويخلص التقرير إلى أن ريال مدريد، ورغم خطورته، قد لا يمتلك نفس الضغط الهائل والنسق التكتيكي المعقد الذي فرضه باريس سان جيرمان على دفاعات البلوغرانا، مما يبقي حظوظ برشلونة وافرة لحسم القمة الجماهيرية الكبرى.