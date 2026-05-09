إيران أكدت مشاركتها في مونديال 2026 | هذه هي الشروط التي وضعتها

أكدت إيران اليوم (السبت) مشاركتها في كأس العالم 2026 التي ستقام في شهر يونيو في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني يطالب بإصدار تأشيرات لأعضاء المنتخب وباحترام طاقم المنتخب واللاعبين، العلم الوطني والنشيد الوطني الإيراني خلال البطولة.

إيران تأهلت بالفعل إلى مونديال 2026، وهو أول بطولة بمشاركة 48 منتخبا، ومن المتوقع أن تلعب ثلاثة مباريات في دور المجموعات في الولايات المتحدة في يونيو، لكن الأزمة حول مشاركتها بدأت مع انطلاق عملية "زئير الأسد". وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنياملي، أعلن خلال العملية في التلفزيون الرسمي أنه "في هذه الظروف، لا يمكن المشاركة في البطولة".