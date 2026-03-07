زيارة ميسي إلى البيت الأبيض تثير جدلًا عالميًا وسط توترات مع إيران

حوّل زيارة ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي إلى البيت الأبيض مساء الخميس للاحتفال بالفوز التاريخي ببطولة MLS، إلى حدث سياسي مثير للجدل، بعد أن جاء التوقيت في ذروة توتر عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

https://x.com/i/web/status/2029680721489539209 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

الانتقادات العلنية

واجه ميسي وفريقه موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمهم بعض المعلقين بعدم اتخاذ موقف أخلاقي أو الحفاظ على مسافة من السياسة.

المشهد السياسي داخل الاحتفال

خلال الحدث، لم يقتصر ترامب على تهنئة الرياضيين، بل تطرق لقضايا سياسية ساخنة، بما في ذلك تصريحاته عن سقوط الدكتاتورية في كوبا. وصف الصحفي الإسباني ديفيد إيلينديتا المشهد بأنه "سريالي" مشيرًا إلى وقوف ميسي مستمعًا بانتباه.

ردود الأفعال التاريخية والمقارنات

قارن البعض ميسي بأساطير كرة القدم مثل دييغو مارادونا الذي كان معروفًا بمواقفه المناهضة لأمريكا، مشيرين إلى أن ميسي يبدو الآن وكأنه جزء من "العلامة التجارية الأمريكية".

رغم الانتقادات، يرى محللون أن ميسي كان يحاول ببساطة المرور عبر الحدث الرسمي بكرامة، دون الدخول في التحليل السياسي أو دعم أي سياسات معينة.