لدوره في التوصل إلى الاتفاقات الإبراهيمية: الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح دونالد ترامب جائزة "فيفا للسلام"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجائزة "فيفا للسلام" في نسختها الأولى، جاء ذلك خلال حفل إجراء قرعة كأس العالم المزمع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع المكسيك وكندا العام الوشيك.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الجائزة التي فاز بها ترامب هي أول نسخة من الجائزة التي ستصبح سنوية، مشيدا بدور ترامب في التوصل إلى الاتفاقات الإبراهيمية، كما لفت أيضا إلى دوره في التوصل إلى السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية واتفاق سلام بين كمبوديا وتايلاند، وأشار إلى دوره في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، بدأت قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026، ورغم أن 42 منتخبا ضمنت تأهلها ستنتظر أكثر من ساعة لمعرفة منافسيها، فإنها ستنتظر 24 ساعة إضافية لمعرفة أماكن وتوقيت مبارياتها. وكانت بداية الحدث في مركز كنيدي بواشنطن غير موفقة، إذ اضطر مئات الصحفيين للانتظار في طوابير وسط الثلوج لساعات، بينما أجرت فرق الأمن المزودة بالكلاب عمليات تفتيش دقيقة وفحص الحقائب والمعدات.